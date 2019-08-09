إنجاز إيراني جديد.. الكشف عن سلاح ليزري جديد لصدّ الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرّة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 9 محرم 1441

إخترنا لكم

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين مع حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين المظلوم(ع)، يحيي المسلمون وخاصةً الشيعة في جميع أنحاء العالم ذکری تضحيات الإمام الحسين (ع) وأصحابه من خلال إقامة مراسم العزاء. سنلقي في هذا التقرير نظرةً علی مراسم العزاء الحسيني في محرم في جميع أنحاء العالم.

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي الوقت- يمكن لأمريكا أن تتدخل في حل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي ويمكنها أيضا ممارسة الضغوط على الدول المحاصرة لقطر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة قبل عدة سنوات.

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟ الوقت- في مشهد تراجيدي أعاد إلى اذهاننا ما حصل قبل 19 عاما عندما اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، المسجد الاقصى، عاد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ليعيد نفس المشهد ولكن في ا...

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟ الوقت- تشويش واضح يضرب السياسة التركية، خاصة القسم المتعلق بسوريا، اذ اصبحت تركيا عاجزة عن الحفاظ على توازنها في سوريا، لدرجة يمكن من خلالها القول أن الامور في سوريا خرجت عن سيطرتها ولم يعد ...

أخبار

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع جمهورية كوريا الديمقراطية واصفاً تلك العلاقات بين البلدين بانها ودية وبناءة.

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات الوقت- حذّرت منظمة "سكاي لاين الدولية"، الأحد، الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

إصابة يمنيين اثنين بقصف لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة الوقت- أصيب مواطنان يمنيان الليلة الماضية في قصف مدفعي لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة.

أردوغان يكشف عن خلافات شاسعة مع أمريكا حول ما يعرف بـ "المنطقة الآمنة" الوقت- كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خلافات كبيرة مع أمريكا حول تفاصيل المنطقة الآمنة في الشمال السوري.

المبعوث الصيني: الحكومة السورية استعادت قوتها وباتت تمسك بزمام الأمور الوقت- قال المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، أو سيكي، إن الحكومة السورية استعادت قوتها، والوضع في إدلب لم يعد يشكل خطورة قد تمثل شرارة لاندلاع نزاع مسلح في سوريا.

طهران: وكالة الطاقة الذرية ليست تابعة لأمريكا ليحدد بولتون زيارات مسؤوليها الوقت- قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الوكالة ليست تابعة لأمريكا ليحدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون زيارات مسؤوليها، نافياً وجود نشاط نووي سري إيراني.

اللواء حسين سلامي: إيران لا تعرف الاستسلام ولا المساومة الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي فشل خطط الأعداء في استهداف إيران والنيل منها مشدداً على أن طهران لا تعرف الاستسلام أو الهزيمة والمساومة.

حزب الله ينفذ وعده ويسقط طائرة مسيرة إسرائيلية الوقت- أعلن حزب الله اللبناني، فجر الاثنين، إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت جنوب لبنان، فيما اعترف الاحتلال بسقوطها.

بعد صراع طويل مع المرض في سجون الاحتلال.. الأسير بسام السايح في ذمة الله الوقت- أكد نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الأحد نبأ استشهاد الأسير بسام السايح، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رافقه إجراءات السّجان المتمثلة بالإهمال الطبي، والمماطلة في تقديم العلاج اللازم له.

وزير الخارجية الفرنسي: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع إيران الوقت- حضّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد إيران على وقف تحركاتها باتجاه تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، مؤكداً أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة" مع الجمهورية الإسلامية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكّد استمرار التعاون مع إيران الوقت-أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار التعاون مع إيران فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي.

القوات العراقية تطهّر 20 قرية وتعثر على أوكار لـ (داعش) في ديالى الوقت- أعلنت القوات العراقية تطهير 20 قرية والعثور على أربعة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال العملية العسكرية التي أطلقتها اليوم في ديالى شرق العراق.

صالحي: الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق النووي مع إيران لذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب الوقت- أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالاتفاق النووي الموقّع مع إيران وبالتالي فإن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت الذي يناسبها تماماً كما فعلت في المراحل الثلاث الماضية.

القوة الصاروخية للجيش اليمني تستهدف تجمعات للنظام السعودي موقعة قتلى وجرحى الوقت- قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي اليوم إثر استهداف القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاتهم في محور جيزان بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية.

سوريا تدين تسيير دوريات أمريكية تركية في منطقة الجزيرة السورية الوقت- أدانت سوريا بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية مؤكدة أن هذه الخطوة تشكّل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وعدواناً موصوفاً بكل معنى الكلمة.

يديعوت أحرونوت: عنصرية نتنياهو دفعت لتجاهل الأسير الإثيوبي لدى حماس! الوقت-قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الأسير الإسرائيلي لدى حماس، المواطن الإثيوبي أبراهام مانغيستو، يعدّ امتحان الرحمة لدى إسرائيل، لأن

لجنة بمجلس النواب الأمريكي قد تجعل إجراءات مساءلة ترامب رسمية

الاحتلال يستولي على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الوقت-صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، مساحات كبيرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ترمسعيا التي تتبع محافظة رام الله والبيرة، وقريوت وجالود الواقعة جنوبي محافظة نابلس.

تجدد الاشتباكات بين قوات حفتر و حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الوقت-قال المتحدث باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري في مؤتمر صحافي من أبو ظبي يوم امس السبت إنّ الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل، مضيفاً أن "الدبلوماسية تصمت حين تتحدث المدافع".

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية الوقت-أعلن الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، يو أمس السبت، أن طهران بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الرئيس الروسي: علاقاتنا مع كوريا الديمقراطية ودّية وبناءة

بعد صراع طويل مع المرض في سجون الاحتلال.. الأسير بسام السايح في ذمة الله

منظمة دولية تحذّر الأطراف السياسية في تونس من تدخل "إسرائيلي" في الانتخابات

حزب الله ينفذ وعده ويسقط طائرة مسيرة إسرائيلية

إنجاز إيراني جديد.. الكشف عن سلاح ليزري جديد لصدّ الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرّة

وزير الخارجية الفرنسي: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع إيران

المحرم في جميع أنحاء العالم ... من 400 عام من العزاء الحسيني في تايلاند إلى قمع الشيعة في البحرين

القوات العراقية تطهّر 20 قرية وتعثر على أوكار لـ (داعش) في ديالى

هل تخلص "ابن سلمان" من الصندوق الأسود لعملية قتل "خاشقجي"؟

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكّد استمرار التعاون مع إيران

أردوغان يكشف عن خلافات شاسعة مع أمريكا حول ما يعرف بـ "المنطقة الآمنة"

اللواء حسين سلامي: إيران لا تعرف الاستسلام ولا المساومة

الإمارات تحاول تكرار السيناريو المصري في السودان.. ما هي الأهداف وما هي المبررات ؟

إصابة يمنيين اثنين بقصف لتحالف العدوان السعودي على مدينة الحديدة

المبعوث الصيني: الحكومة السورية استعادت قوتها وباتت تمسك بزمام الأمور

خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟

النفوذ الثقافي الأمريكي في العراق.. الأبعاد والمستويات

ماذا وراء الإيعاز بإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق؟

الرئيس الإيراني: سنعلن خطوة إيران الثالثة المهمة للغاية

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور

الانتخابات الرئاسية التونسية.. من سيفوز بمفتاح قصر قرطاج؟

تسريبات حول توقعات برغبة ابن سلمان المفاجئة نحو دمشق وآخرها "تغريدة"..

كوبا تتضامن مع إيران في مواجهة ممارسات أمريكا العدائية

صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً

طعنة سعودية في ظهر الحلفاء في اليمن

تحذيرات السيد "حسن نصر الله" والاغتيالات التي قوّضت الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني

ماذا تريد السعودية من إصدار بيان ضد قطر بعد عامين من الحصار؟

هل يستطيع ترامب انعاش نتنياهو في اللحظات الأخيرة؟

إيران أصحبت رائدة في إنتاج الطائرات المسیرّة الدفاعية عالمياً

وثيقة سرية: ابن سلمان ينشئ مركزا للتجسس في هذه الدولة!

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

جهانغيري: الاقتصاد الإيراني حقق توازناً ملحوظاً وأفشل كل المحاولات الأمريكية لاستهدافه

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة"

أكبر عملية للطائرات اليمنية المسيرة.. أرامكو ضحية الموجة الأولى لتسونامي الردع

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

إنجاز إيراني جديد.. الكشف عن سلاح ليزري جديد لصدّ الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرّة

الإثنين 9 محرم 1441
 
 
 
 
 
إنجاز إيراني جديد.. الكشف عن سلاح ليزري جديد لصدّ الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرّة

مواضيع ذات صلة

انجاز نوعي جديد لايران في مجال المقالات والأبحاث العلمية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لطالما كان استخدام أنظمة الطاقة المباشرة مثل الليزر في أنظمة الأسلحة مصدر قلق للمصممين وصناع أنظمة الأسلحة، ولقد انتشر استخدام نماذج من هذه الأسلحة في أفلام الخيال العلمي، وخاصة في مسلسل حرب النجوم السينمائي.

لكن أسلحة الليزر أو الطاقة المباشرة لم تكن سوى أفكار يتم الاستعانة بها في الأفلام السينمائية والروايات الخيالية، وبعد مرور عقود من التحقيقات المستمرة، بدأت هذه الأسلحة بالظهور تدريجياً في ساحة المعركة الحقيقية.

ورغم العديد من المعوقات التقنية القائمة، أضحى متاحاً الحديث عن سلاح ليزري يحاكي نماذج الأفلام، من المرجّح أن يشكّل الأساس لأي تفوّق استراتيجي في المستقبل.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الكثير من بلدان العالم لصناعة وإنتاج مثل هذه الأنواع من الأسلحة، كشف اللواء "شاروخ شهرام"، النائب الأول لوزير الدفاع الإيراني يوم الأحد الماضي، أن طهران تستعد لنشر أسلحة ليزر فتاكة عالية الدقة يمكنها أن تواجه أمريكا في المستقبل القريب. 

وأشار "شهرام"، إلى أن هذه الأسلحة الفتاكة عالية الدقة قادرة على إبادة الطائرات المسيرة والحربية. 

ولفتت إلى أن إيران أصبحت تمتلك مدافع ليزر متطورة، وقال اللواء "شاروخ شهرام": إن طهران حصلت على الدراية الفنية لتصنيع واستخدام المدافع المتقدمة باستخدام أشعة الليزر عالية الطاقة، وأوضح "شهرام"، أنه يتم استخدام الليزر في أنظمة المدفعية لغرضين إما المساعدة في زيادة حجم النار أو في كيفية التنقل والدقة في تحديد الهدف. 

وأشار "شهرام" إلى أن القوات العسكرية الإيرانية تستخدم تكنولوجيا الليزر في إعداد أنظمة المدفعية، وإطلاق ذخيرة المدفعية، وفي الرادارات التي ستكتشف بدقة وتتعقب وتضرب الأهداف المعادية، مضيفاً إن طهران طوّرت أسلحة محلية باستخدام تكنولوجيا الليزر، مع امتلاك جيش البلاد لأسلحة تعمل بالليزر قادرة على إبادة الطائرات الشبح. 

يُذكر أن طهران أسقطت مؤخراً طائرة أمريكية من دون طيار باستخدام معدّات ليزر فتاكة طوّرها علماؤها.

محاولات طويلة لامتلاك سلاح غير مرئي

بذل الكثير من العلماء ومُطوري أسلحة الليزر الكثير من الجهود، خاصة في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، خلال ذروة مبادرة الدفاع الاستراتيجي، الملقبة بـ"حرب النجوم"، لإنتاج وصناعة أسلحة ليزرية، حيث بلغ إنفاق أمريكا على بحوث أسلحة الليزر ذروته في عام 1989.

واستمر التمويل منذ ذلك الحين، ولكن على مستويات أدنى من الإنفاق وكان الهدف الأساسي لكل هذه الأبحاث، هو المقدرة على إسقاط الصواريخ الباليستية. 

جدير بالذكر هنا أن قوة أي سلاح ليزري تكمن في تركيز طاقته على بقعة صغيرة بما يكفي لتسخين الهدف وتدميره، وأثناء محاولة اختبار للقيام بذلك مع آلة مدمجة ومحمولة، بما يسمح باستخدامها في أجواء معركة، اتضح أن الكلام النظري أسهل بكثير من التنفيذ، ففي عام 1996 بدأ سلاح الجو الأمريكي مشروع تطوير سلاح ليزر محمول جواً، كواحد من إسهاماته في الدفاع ضد الصواريخ الباليستية.

وحيث إنه كان من المستحيل في ذلك الوقت توليد قدرة الميغا وات المطلوبة من القدرة الضوئية كهربائياً، اختار المطورون ليزر اليود الأكسجيني الكيميائي، الذي يمكن تشغيله عن طريق تفاعل كيميائي، تاركاً مساحة صغيرة لوقود الليزر.

ويقول "بول شاتوك"، رئيس نُظم الطاقة الموجهة في شركة "لوكهيد مارتن لأنظمة الفضاء"، التي أمدّت المشروع بتقنيات التحكم في الشعاع، إنه يحتاج إلى وحدات خلط عن بُعد، ومواد كيميائية وزنها عشرات الآلاف من الأرطال.

وفي السياق ذاته، كشفت العديد من المصادر الإخبارية، بأن واشنطن بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بإطلاق مشروع "YAL 1"، وهي طائرة نظام أسلحة ليزر محمول جوي تجريبية من ضمن مشروع  الميغاوات الأكسجين الكيميائي اليود الليزر التي وضعت داخل طائرة معدلة من طراز بوينغ "747"  لتكون نظام دفاع صاروخي  لتدمير الصواريخ الباليستية التكتيكية.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الدفاع الأمريكي السابق "روبرت غيتس"، بأنه وجميع طاقم وزارة الدفاع الأمريكية بأن هذا المشروع لن ينجح ولن يرى النور وبالفعل بعدما صرفت الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات على هذا المشروع، أيقنت في نهاية المطاف بأن هذا المشروع لم يحقق كل التطلعات التي صُنع من أجلها وأنه يجب عليهم بذل الكثير من الجهود للوصول إلى ما يطمحون إليه.

وبينما لا تزال العديد من الدول تعمل على تطوير أسلحة الليزر الخاصة بها، قامت روسيا خلال السنوات الماضية بتصميم الليزر باعتباره أحد أهم الأسلحة المعاصرة التي ستحلّ محلّ المدافع والرشاشات في المستقبل. 

وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير بأن روسيا أزاحت الستار عن العديد من التطورات داخل الجيش والهيئة العسكرية المختصة في صناعة الأسلحة وقالت بأنها تعمل على تطوير أسلحة الليزر بالتوازي مع أمريكا في عام 2014، حيث كان الاتحاد السوفيتي قد اخترع فكرة إنشاء أسلحة ودبابات الليزر. 

ولقد ظهرت نظم الليزر على أرض الواقع على وحدات ذاتية الدفع في الاتحاد السوفياتي عام 1982 عن طريق تطوير المنظمات غير الحكومية المختصة في "الفيزياء الفلكية"، حيث طوّرت نظام ليزر ذاتي لمواجهة أجهزة البصريات الإلكترونية.

المعوقات والمشكلات التي تواجه أنظمة الليزر

كشف العديد من الخبراء العسكريين بأن هذا النوع من الأنظمة يحتاج إلى وحدات خلط عن بُعد، ومواد كيميائية وزنها عشرات الآلاف من الأرطال وثمة مشكلة رئيسة أخرى تكمن في الغلاف الجوي، وهنا يوضح عدد من علماء فيزياء الطاقة، بأن الأمر لا يقتصر فقط على تشتيت شعاع الليزر عن طريق الغبار والاضطرابات الطبيعية، ولكن مروره خلالهما يسبّب التوهج الحراري، وعندما ينتشر شعاع بقدرة عالية جداً فإن الغلاف الجوي يمتص ضوء الليزر، مسخّناً الهواء، ما يتسبّب في تشتت شعاع الليزر وتبدده. 

وبالنظر إلى تلك المعوقات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف هو الوضع بالنسبة لإيران؟، وللإجابة على السؤال ينبغي على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن المعلومات حول خصائص نظام الليزر الإيراني غير متوافرة، لكن وفقاً للواء "شهرام"، يمكننا تخمين أن ذلك النظام الدفاعي هو قصير المدى وهذا الأمر لن يؤثر أو يتأثر بالغلاف الجوي.

مميزات امتلاك أسلحة ليزر؟

إن أنظمة الدفاع بالليزر سريعة جداً وتتحرك مقذوفاتها بسرعة الضوء ولطالما كانت هذه الأنظمة تمتلك الطاقة، فإنها ستستمر في إطلاق شعاع الليزر، وقد ذكرت بعض المصادر الصناعية والعلمية بأن تكلفة إطلاق كل شعاع ليزر يكلف فقط بضعة سنتات.

ولهذا فإننا نرى اليوم، أن أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وإيران، يبذلون الكثير من الجهود لصناعة أنظمة ليزر قصيرة المدى أو ثابتة المدى، وذلك من أجل الدفاع عن منشآتها الحساسة من أي ضربات جوية محتملة، ومن المؤكد أن تلك الدول قد قطعت شوطاً طويلاً واستطاعت تحقيق بعض النجاحات في هذا الطريق ولذا يمكن القول الآن، إن أسلحة الليزر أصبحت حقيقة عملية في مجال الدفاعات الجوية قصيرة المدى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اسلحة أنظمة ليزر صناعة طهران منظومة حماية جوية صواريخ قصيرة المدى

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة