الاحتلال يستولي على مساحات كبيرة من أراضي الضفة

الوقت-صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، مساحات كبيرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ترمسعيا التي تتبع محافظة رام الله والبيرة، وقريوت وجالود الواقعة جنوبي محافظة نابلس.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توسعة المستوطنات الإسرائيلية، وبناء وحدات سكنية على حساب أراضي تابعة للفلسطينيين في منطقة تين العين ورأس مويس في قريوت".

وأوضح دغلس، أن "الاحتلال ينفذ مخططا استيطانيا في المنطقة الجنوبية من قرية قريوت؛ التي تجثم على رأس التلة فيها مستوطنة شيلو"، مقدرا المساحة التي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال بنحو 100 دونم.

ووفق الوثيقة التي نشرها داغلس، يتضح أن "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للاحتلال سلم المواطنين المصادرة أراضيهم، "إشعار على إيداع خطة مفصلة رقم 22/205"، بحسب مخططات الاحتلال.

وجاء في "إشعار الاحتلال"، أن الأراضي المصادرة، تقع بحسب مخططات الاحتلال في "حوض رقم (10) و (3) من قرية ترمسعيا، وحوض رقم (1) من قسائم رأس مويس و تين العين التابعة لقرية قريوت، وحوض رقم (12) من قسائم راس مويس التابعة لأراضي قرية جالود جنوبي نابلس".