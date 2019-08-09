ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 8 محرم 1441

إخترنا لكم

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي الوقت- يمكن لأمريكا أن تتدخل في حل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي ويمكنها أيضا ممارسة الضغوط على الدول المحاصرة لقطر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة قبل عدة سنوات.

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟ الوقت- في مشهد تراجيدي أعاد إلى اذهاننا ما حصل قبل 19 عاما عندما اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، المسجد الاقصى، عاد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ليعيد نفس المشهد ولكن في ا...

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟ الوقت- تشويش واضح يضرب السياسة التركية، خاصة القسم المتعلق بسوريا، اذ اصبحت تركيا عاجزة عن الحفاظ على توازنها في سوريا، لدرجة يمكن من خلالها القول أن الامور في سوريا خرجت عن سيطرتها ولم يعد ...

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور الوقت- هنالك الكثير من الانتهاكات القانونية في جهاز القضاء البحريني، تشمل وجود ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور وكذلك دعم وسائل الإعلام التابعة والمؤيدة لنظام آل خليفة لعمليات القمع والظلم التي تتم في العديد من محاكم البحرين.

أخبار

يديعوت أحرونوت: عنصرية نتنياهو دفعت لتجاهل الأسير الإثيوبي لدى حماس!

يديعوت أحرونوت: عنصرية نتنياهو دفعت لتجاهل الأسير الإثيوبي لدى حماس!

الوقت-قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الأسير الإسرائيلي لدى حماس، المواطن الإثيوبي أبراهام مانغيستو، يعدّ امتحان الرحمة لدى إسرائيل، لأن

لجنة بمجلس النواب الأمريكي قد تجعل إجراءات مساءلة ترامب رسمية

الاحتلال يستولي على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الوقت-صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، مساحات كبيرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ترمسعيا التي تتبع محافظة رام الله والبيرة، وقريوت وجالود الواقعة جنوبي محافظة نابلس.

تجدد الاشتباكات بين قوات حفتر و حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الوقت-قال المتحدث باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري في مؤتمر صحافي من أبو ظبي يوم امس السبت إنّ الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل، مضيفاً أن "الدبلوماسية تصمت حين تتحدث المدافع".

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية الوقت-أعلن الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، يو أمس السبت، أن طهران بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

ترامب يُلغي المفاوضات مع طالبان...والسبب في الخبر؟! الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان حول السلام في أفغانستان، وقال إنه لن يلتقي زعماء طالبان في اجتماع سري كان مقرراً اليوم الأحد في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من غزة الوقت-أغارت طائرات الاحتلال على 3 مواقع للمقاومة الفلسطينية في نواح متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر اعلامية بأن موجة الغارات هذه تعد من الأعنف منذ فترة. كما أكّدت وزارة الصحة في غزة عدم وصول أي مصاب إلى المستشفيات.

اللواء سلامي: الدفاع عن الشعب ومساعدته من الأمور التي تهم الحرس الثوري الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" على أننا لا نشعر بالضعف في أي حرب أو ضد أي تهديد وقال: نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه.

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي بعسير الوقت- أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي في محور نجران، كما دمروا وأعطبوا آليتين، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات للعدو في محور عسير.

الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد الوقت- أعلن الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تصدّت مساء أمس الجمعة لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.

ظريف يردّ على بومبيو: ما هو الابتزاز بالضبط؟ الوقت- علق وزير الخارجية الايراني الدكتور محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على تخرصات وزير الخارجية الامريكي ضد ايران الذي وصف الخطوة الثالثة بالابتزاز النووي، متسائلاً: ما هو الابتزاز؟

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تبدأ رسمياً خفض التزاماتها النووية الوقت- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان ايران بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي IR6 لتخصيب اليورانيوم.

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "دوريان" إلى أكثر من 40 قتيلاً في الباهاماس الوقت- ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاماس إلى 43 قتيلاً، بحسب تقارير وسائل إعلام.

عمليتان هجوميتان للجيش اليمني على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بالجوف وتعز الوقت- شنّ الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، عمليتان هجوميتان على مواقع مرتزقة العدوان السعودي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم بالإضافة إلى تدمير آلية.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: السعودية تُعذب فلسطينيين في سجونها! الوقت- نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، تقريراً تناول فيه احتجاز السلطات السعودية 60 فلسطينياً، بينهم حجاج

جونسون يتلقى ضربة جديدة... "اللوردات" يتبنى قانون تأجيل بريكست الوقت- أيد مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، يوم أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

تقرير أممي جديد يحذر: إغلاق المشافي في اليمن يؤثر على مليون إمرأة يمنية الوقت- قالت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، أن هناك إمرأة يمنية تتوفى كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة وتراجع التمويل.

يمنيون يهاجمون السعودية: أطلقوا سراح هادي! الوقت-تحت هاشتاغ "أطلقوا سراح هادي" اتهم ناشطون يمنيون موالون للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، السعودية باحتجازهم الرئيس وتنفيذ أجندات لصالح الرياض.

قائم بأعمال مدير الوكالة للطاقة الذرية في طهران غداً الوقت- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم، أن القائم بأعمال مدير الوكالة سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران يوم غدٍ الأحد.

وزير الدفاع التركي يعلن بدء الدوريات الأمريكية التركية شمال شرق سوريا الوقت- قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، صباح اليوم السبت، أن الدوريات المشتركة مع الولايات المتحدة ستبدأ

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "دوريان" إلى أكثر من 40 قتيلاً في الباهاماس

عمليتان هجوميتان للجيش اليمني على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بالجوف وتعز

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

فك رموز الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" لـ"حزب الله"

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تبدأ رسمياً خفض التزاماتها النووية

غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من غزة

تجدد الاشتباكات بين قوات حفتر و حكومة الوفاق الوطني في طرابلس

الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد

ترامب يُلغي المفاوضات مع طالبان...والسبب في الخبر؟!

الاحتلال يستولي على مساحات كبيرة من أراضي الضفة

يديعوت أحرونوت: عنصرية نتنياهو دفعت لتجاهل الأسير الإثيوبي لدى حماس!

لجنة بمجلس النواب الأمريكي قد تجعل إجراءات مساءلة ترامب رسمية

اللواء سلامي: الدفاع عن الشعب ومساعدته من الأمور التي تهم الحرس الثوري

ظريف يردّ على بومبيو: ما هو الابتزاز بالضبط؟

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور

"حزب الله" والصهاينة.. فك رموز رسائل الرد الانتقامية تزيد من مخاوف الاسرائيليين

النفوذ الثقافي الأمريكي في العراق.. الأبعاد والمستويات

انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي.. أجراس الفشل تلاحق التهديدات الأمريكية التي ذهبت أدراج الرياح

تسريبات حول توقعات برغبة ابن سلمان المفاجئة نحو دمشق وآخرها "تغريدة"..

كوبا تتضامن مع إيران في مواجهة ممارسات أمريكا العدائية

صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً

التحركات التركية في شمال سوريا.. هل أنقرة تعيش حالة من القلق أم إنها تستعد لدخول الحرب؟

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار

وزير الخارجية الايراني يرفض الربط بين الاتفاقِ النووي وقضايا أخرى

الانتخابات الرئاسية التونسية.. من سيفوز بمفتاح قصر قرطاج؟

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

طعنة سعودية في ظهر الحلفاء في اليمن

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية

أزمة كشمير.. من التكوين إلى نقطة الانفجار

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟

البشير أمام المحكمة من جديد

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

جهانغيري: الاقتصاد الإيراني حقق توازناً ملحوظاً وأفشل كل المحاولات الأمريكية لاستهدافه

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

أكبر عملية للطائرات اليمنية المسيرة.. أرامكو ضحية الموجة الأولى لتسونامي الردع

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

الأحد 8 محرم 1441
 
 
 
 
 
ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

الوقت-أعلن الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، يو أمس السبت، أن طهران بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

مواضيع ذات صلة

مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن تجرى أي مفاوضات أخرى حول الاتفاق النووي

موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ

وزير خارجية ألمانيا: بروكسل تواصل جهودها في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، يو أمس السبت، أن طهران بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وفي مؤتمر صحافي في طهران قال كمالوندي إن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء رداً على انتهاكات واشنطن للاتفاق.

من جهته، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن المقاومة تمكنت من إخضاع سياسة الضغوط الأميركية التي استهدفت الاقتصاد الإيراني.

وخلال لقائه وفداً برلمانياً شدد شمخاني على أن أعداء ايران يحاولون زعزعة قدراتها عبر إيجاد أزمات أمنية وسياسية. ورحب بمبادرة "كتلة مواجهة الحظر" حول إنشاء ناد للدول التي تتعرض للحظر، قائلاً إن هذا الإجراء يمكن اعتباره خطوة فعالة في استمرار استراتيجية المقاومة النشيطة.

وفي ردود الفعل قالت لندن إن الخطوة الإيرانية مخيبة، فيما جاء الرد الأميركي على لسان وزير الدفاع مارك اسبر الذي قال إنه "لم يفاجأْ" بالإعلان الإيراني.

أما وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أكدت أن بلادها ستواصل الجهود الرامية إلى دفع إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران الاتفاق النووي’ الاتحاد الأوروبي فرنسا بريطانيا أمريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة