ترامب يُلغي المفاوضات مع طالبان...والسبب في الخبر؟!

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان حول السلام في أفغانستان، وقال إنه لن يلتقي زعماء طالبان في اجتماع سري كان مقرراً اليوم الأحد في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب إن هذه الخطوة تأتي بعد اعتراف الحركة بشنّ هجوم أدى إلى مقتل جندي أميركي، وأضاف إن لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام فربما ليس لديها القوة للتفاوض على اتفاق مجُد.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي حدث الخميس في العاصمة الأفغانية كابل والذي أسفر عن قتل 12 شخصاً، بينهم جندي أميركي.

وقبلها بأسبوع، قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 119 آخرين في هجوم آخر لطالبان على حي القرية الخضراء السكني شرقي كابل.