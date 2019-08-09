غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من غزة

الوقت-أغارت طائرات الاحتلال على 3 مواقع للمقاومة الفلسطينية في نواح متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر اعلامية بأن موجة الغارات هذه تعد من الأعنف منذ فترة. كما أكّدت وزارة الصحة في غزة عدم وصول أي مصاب إلى المستشفيات.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن أن هذه الغارات تأتي ردّاً على ما قال إنه تسلل طائرة من دون طيار من غزة واستهدافها مركبة عسكرية إسرائيلية. وقد أكّد الاحتلال الاسرائيلي السبت استهداف إحدى مركباته العسكرية بعبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة من غزة، وجرح إسرائيليين بعملية طعن شرق قلقيلية.

وشيّعت غزة جثماني الطفلين اللّذين استشهدا أمس الأول خلال مسيرات العودة وغضب شعبيّ يؤكّد أن دماءهم لن تذهب هدراً.

وكان مراسلنا قد أكّد أنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مساء أمس السبت، منها موقع عيسى البطران التابع للمقاومة وسط القطاع، وموقع عسقلان، وموقع صلاح الدين وسط القطاع بعدة صواريخ.