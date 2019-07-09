اللواء سلامي: الدفاع عن الشعب ومساعدته من الأمور التي تهم الحرس الثوري

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" على أننا لا نشعر بالضعف في أي حرب أو ضد أي تهديد وقال: نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه.

وتابع سلامي اليوم السبت خلال لقائه رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران العميد "غلا مرضا جلالي" إن حفظ وصيانة الشعب ومساعدته في مواجهة الحوادث والتهديدات من الأمور التي تهم الحرس الثوري وإن استمرارية نشاط الأجهزة الحكومية في ظل تلك الظروف من الأمور الحياتية.

كما أعلن عن استعداد قوات الحرس الثوري تقديم العون والمساعدة في جميع قضايا الدفاع المدني مؤكداً أننا لا نشعر بالضعف في أي حرب أو ضد أي تهديد ونحن على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه.