القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي بعسير

الوقت- أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي في محور نجران، كما دمروا وأعطبوا آليتين، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات للعدو في محور عسير.

وبيّن مصدر عسكري لـ " المسيرة نت" عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة بتفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى تدمير آلية وإعطاب أخرى إثر إفشال محاولة تسلل للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة طيبة الاسم.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة بعسير محققةً إصابات موفقة.