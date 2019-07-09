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أخبار

الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد

السبت 7 محرم 1441
 
 
 
 
 
الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد
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الوقت- أعلن الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تصدّت مساء أمس الجمعة لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت مساء أمس لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة على أحد مواقعنا العسكرية في سهل الغاب عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالقنابل حيث تمكنت من تدمير اثنتين وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف قواتنا المسلحة".

وكان مصدر عسكري أعلن الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من آب الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين.

وقد عمدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب منذ إعلان اتفاق منطقة خفض التصعيد على خرق الاتفاق بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة وشن الهجمات على المناطق الآمنة ونقاط الجيش السوري.

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الجيش السوري الدفاعات الجوية طائرات مسيرة مواقع عسكرية

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