ظريف يردّ على بومبيو: ما هو الابتزاز بالضبط؟

الوقت- علق وزير الخارجية الايراني الدكتور محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على تخرصات وزير الخارجية الامريكي ضد ايران الذي وصف الخطوة الثالثة بالابتزاز النووي، متسائلاً: ما هو الابتزاز؟

قال محمد جواد ظريف، في تغريدة له، ما هو الابتزاز بالضبط؟ أليس الابتزاز انتهاك قرار (2231 لمجلس الامن الدولي) ومعاقبة الذين يلتزمون به؟.

وتابع: اقتراح الرشوة لسرقة النفط وحظر الذين يرفضون الرشوة؟ ربما (الابتزاز) هو المطالبة باستسلام إيران أو التأكيد على تجويع شعبها؟ أم برأيكم الابتزاز هو اجراء قانوني وفق مضمون الاتفاق النووي؟