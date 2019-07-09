فك رموز الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" لـ"حزب الله"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 8 محرم 1441

إخترنا لكم

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا الوقت- تشكل مسألة المنطقة الآمنة التي يريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انشاءها في شرق الفرات نقطة جدل كبيرة بين اللاعبين الاساسيين في الملف السوري، والخلاف الاهم مع الولايات المتحدة الامريكية شريكة ...

أمريكا والمتطلبات الجديدة لحل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي الوقت- يمكن لأمريكا أن تتدخل في حل الأزمة القائمة بين دول الخليج الفارسي ويمكنها أيضا ممارسة الضغوط على الدول المحاصرة لقطر لإنهاء العقوبات التي فرضتها على الدوحة قبل عدة سنوات.

الخليل وحيداً يطوّقه الاحتلال.. هل اقتربت الانتفاضة الثالثة؟ الوقت- في مشهد تراجيدي أعاد إلى اذهاننا ما حصل قبل 19 عاما عندما اقتحم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون، المسجد الاقصى، عاد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ليعيد نفس المشهد ولكن في ا...

تركيا تفقد توازنها في سوريا.. هل نقول وداعاً لمناطق خفض التصعيد؟ الوقت- تشويش واضح يضرب السياسة التركية، خاصة القسم المتعلق بسوريا، اذ اصبحت تركيا عاجزة عن الحفاظ على توازنها في سوريا، لدرجة يمكن من خلالها القول أن الامور في سوريا خرجت عن سيطرتها ولم يعد ...

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور الوقت- هنالك الكثير من الانتهاكات القانونية في جهاز القضاء البحريني، تشمل وجود ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور وكذلك دعم وسائل الإعلام التابعة والمؤيدة لنظام آل خليفة لعمليات القمع والظلم التي تتم في العديد من محاكم البحرين.

أخبار

يديعوت أحرونوت: عنصرية نتنياهو دفعت لتجاهل الأسير الإثيوبي لدى حماس!

يديعوت أحرونوت: عنصرية نتنياهو دفعت لتجاهل الأسير الإثيوبي لدى حماس!

الوقت-قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الأسير الإسرائيلي لدى حماس، المواطن الإثيوبي أبراهام مانغيستو، يعدّ امتحان الرحمة لدى إسرائيل، لأن

لجنة بمجلس النواب الأمريكي قد تجعل إجراءات مساءلة ترامب رسمية

الاحتلال يستولي على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الوقت-صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، مساحات كبيرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ترمسعيا التي تتبع محافظة رام الله والبيرة، وقريوت وجالود الواقعة جنوبي محافظة نابلس.

تجدد الاشتباكات بين قوات حفتر و حكومة الوفاق الوطني في طرابلس الوقت-قال المتحدث باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري في مؤتمر صحافي من أبو ظبي يوم امس السبت إنّ الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل، مضيفاً أن "الدبلوماسية تصمت حين تتحدث المدافع".

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية الوقت-أعلن الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، يو أمس السبت، أن طهران بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

ترامب يُلغي المفاوضات مع طالبان...والسبب في الخبر؟! الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان حول السلام في أفغانستان، وقال إنه لن يلتقي زعماء طالبان في اجتماع سري كان مقرراً اليوم الأحد في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من غزة الوقت-أغارت طائرات الاحتلال على 3 مواقع للمقاومة الفلسطينية في نواح متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر اعلامية بأن موجة الغارات هذه تعد من الأعنف منذ فترة. كما أكّدت وزارة الصحة في غزة عدم وصول أي مصاب إلى المستشفيات.

اللواء سلامي: الدفاع عن الشعب ومساعدته من الأمور التي تهم الحرس الثوري الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي" على أننا لا نشعر بالضعف في أي حرب أو ضد أي تهديد وقال: نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب وصيانة حقوقه.

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان السعودي بعسير الوقت- أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي في محور نجران، كما دمروا وأعطبوا آليتين، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات للعدو في محور عسير.

الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد الوقت- أعلن الجيش السوري أن الدفاعات الجوية تصدّت مساء أمس الجمعة لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.

ظريف يردّ على بومبيو: ما هو الابتزاز بالضبط؟ الوقت- علق وزير الخارجية الايراني الدكتور محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على تخرصات وزير الخارجية الامريكي ضد ايران الذي وصف الخطوة الثالثة بالابتزاز النووي، متسائلاً: ما هو الابتزاز؟

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تبدأ رسمياً خفض التزاماتها النووية الوقت- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان ايران بدأت بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي IR6 لتخصيب اليورانيوم.

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "دوريان" إلى أكثر من 40 قتيلاً في الباهاماس الوقت- ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاماس إلى 43 قتيلاً، بحسب تقارير وسائل إعلام.

عمليتان هجوميتان للجيش اليمني على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بالجوف وتعز الوقت- شنّ الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، عمليتان هجوميتان على مواقع مرتزقة العدوان السعودي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم بالإضافة إلى تدمير آلية.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: السعودية تُعذب فلسطينيين في سجونها! الوقت- نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، تقريراً تناول فيه احتجاز السلطات السعودية 60 فلسطينياً، بينهم حجاج

جونسون يتلقى ضربة جديدة... "اللوردات" يتبنى قانون تأجيل بريكست الوقت- أيد مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، يوم أمس الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

تقرير أممي جديد يحذر: إغلاق المشافي في اليمن يؤثر على مليون إمرأة يمنية الوقت- قالت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، أن هناك إمرأة يمنية تتوفى كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة وتراجع التمويل.

يمنيون يهاجمون السعودية: أطلقوا سراح هادي! الوقت-تحت هاشتاغ "أطلقوا سراح هادي" اتهم ناشطون يمنيون موالون للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، السعودية باحتجازهم الرئيس وتنفيذ أجندات لصالح الرياض.

قائم بأعمال مدير الوكالة للطاقة الذرية في طهران غداً الوقت- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم، أن القائم بأعمال مدير الوكالة سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران يوم غدٍ الأحد.

وزير الدفاع التركي يعلن بدء الدوريات الأمريكية التركية شمال شرق سوريا الوقت- قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، صباح اليوم السبت، أن الدوريات المشتركة مع الولايات المتحدة ستبدأ

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "دوريان" إلى أكثر من 40 قتيلاً في الباهاماس

عمليتان هجوميتان للجيش اليمني على مواقع مرتزقة العدوان السعودي بالجوف وتعز

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

فك رموز الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" لـ"حزب الله"

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تبدأ رسمياً خفض التزاماتها النووية

غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع للمقاومة في مناطق متفرقة من غزة

تجدد الاشتباكات بين قوات حفتر و حكومة الوفاق الوطني في طرابلس

الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد

ترامب يُلغي المفاوضات مع طالبان...والسبب في الخبر؟!

الاحتلال يستولي على مساحات كبيرة من أراضي الضفة

يديعوت أحرونوت: عنصرية نتنياهو دفعت لتجاهل الأسير الإثيوبي لدى حماس!

لجنة بمجلس النواب الأمريكي قد تجعل إجراءات مساءلة ترامب رسمية

اللواء سلامي: الدفاع عن الشعب ومساعدته من الأمور التي تهم الحرس الثوري

ظريف يردّ على بومبيو: ما هو الابتزاز بالضبط؟

ايران تعلن بدأ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟

النظام القضائي البحريني.. ثغرات قانونية في عمل المحققين وكثرة شهود الزور

"حزب الله" والصهاينة.. فك رموز رسائل الرد الانتقامية تزيد من مخاوف الاسرائيليين

النفوذ الثقافي الأمريكي في العراق.. الأبعاد والمستويات

انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي.. أجراس الفشل تلاحق التهديدات الأمريكية التي ذهبت أدراج الرياح

تسريبات حول توقعات برغبة ابن سلمان المفاجئة نحو دمشق وآخرها "تغريدة"..

كوبا تتضامن مع إيران في مواجهة ممارسات أمريكا العدائية

صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً

التحركات التركية في شمال سوريا.. هل أنقرة تعيش حالة من القلق أم إنها تستعد لدخول الحرب؟

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار

وزير الخارجية الايراني يرفض الربط بين الاتفاقِ النووي وقضايا أخرى

الانتخابات الرئاسية التونسية.. من سيفوز بمفتاح قصر قرطاج؟

إشكاليات المنطقة العازلة في سوريا

طعنة سعودية في ظهر الحلفاء في اليمن

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية

أزمة كشمير.. من التكوين إلى نقطة الانفجار

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟

البشير أمام المحكمة من جديد

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

جهانغيري: الاقتصاد الإيراني حقق توازناً ملحوظاً وأفشل كل المحاولات الأمريكية لاستهدافه

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

أكبر عملية للطائرات اليمنية المسيرة.. أرامكو ضحية الموجة الأولى لتسونامي الردع

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

فك رموز الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" لـ"حزب الله"

الأحد 8 محرم 1441
 
 
 
 
 
فك رموز الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" لـ"حزب الله"

مواضيع ذات صلة

هل نجح نتنياهو في خداع "الإسرائيليين"؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد أسبوع من الرد العسكري الذي نفّذه "حزب الله" اللبناني على عدد من المناطق داخل "إسرائيل"، لا تزال هناك هزّات ارتدادية لهذه العمليات العسكرية على الساحة السياسية والاجتماعية الإسرائيلية، حيث انتقدت العديد من وسائل الإعلام والمستوطنات الإسرائيلية، عمليات الفبركة والدعاية الكاذبة التي قام بها الكيان الصهيوني وفشله في التنبؤ ومعرفة وقت ومكان هجوم قوات "حزب الله"، الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من القوات الإسرائيلية، ولكن مع نشر شريط فيديو للهجوم الذي شنه "حزب الله"، أصبحت الحقيقة واضحة.

وبالتزامن مع زيادة موجة الانتقادات الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، نقلت صحيفة "اللواء" اليومية اللبنانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن "إسرائيل" تقدّمت بطلب للجانب الروسي من أجل الضغط على "حزب الله" وحثّه على الالتزام بقواعد الاشتباكات العسكرية السابقة، والالتزام بالقرار الأممي رقم 1701.

لقد تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، في 11 اكتوبر 2006 والذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان.

جاءت هذه التطورات في وقت كانت فيه استراتيجية "نتنياهو" وحزب الليكود تسعى للفوز في الانتخابات عن طريق إرساء الأمن الداخلي وذلك من خلال خلق العديد من التوترات الخارجية.

ومع ذلك، فإن نتيجة الطلب الذي تقدّم به "نتنياهو" للجانب الروسي ستكون هي الحاسمة لمستقبله السياسي، وهنا يطرح هذا السؤال نفسه، ماذا يدور خلف كواليس طلب "نتنياهو" الذي تقدّم به لـ"حزب الله" للعودة إلى الاتفاق الأممي رقم 1701؟

القرار الأممي رقم 1701

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، في 11 اكتوبر 2006 والذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته، و"إسرائيل" بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان. 

ودعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو "إسرائيل" ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى. 

وتضمّن هذا القرار عدة بنود والتي من أبرزها، إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل". 

والتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة، ومنع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلاّ تلك التي تسمح بها الحكومة، وتسليم "إسرائيل" الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان، وتمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31أغسطس/آب 2007. 

ودعا مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي أنان" إلى دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومتي لبنان و"إسرائيل" على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل سالفة الذكر. 

وأعرب المجلس عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعّال وقرر أن يسمح بزيادة عدد قوات "يونيفيل" إلى حد أقصى قدره 15 ألف جندي وأن تتولى القوة إضافة إلى تنفيذ ولايتها عدة مهام من بينها رصد وقف الأعمال القتالية وتقديم مساعدة لضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين. 

وفيما يتصل بمنطقة مزارع شبعا يطلب القرار من الأمين العام أن يقدّم إلى المجلس اقتراحات خلال ثلاثين يوماً بعد مشاورات مع الفرقاء المعنيين بشأن إجراء ترسيم دقيق للحدود اللبنانية.

استرجاع أوراق المعادلات السياسية

لم يمض وقت طويل على التهديدات الإعلامية التي صرّح بها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول قدرة سلاح الجو الصهيوني على شنّ غارات جوية في أي مكان في المنطقة يهدد الأمن والأمان في "تل أبيب".

ولقد تحدث صراحة عن لبنان والعراق وسوريا، وقال بأن جيشه لن يظل صامتاً على تحركات أعدائه من قوات محور المقاومة في سوريا وفي ذلك الوقت وصف البعض إعلان "نتنياهو" هذا بأنه بمثابة إعلان حرب على طهران وحلفائها في المنطقة.

لكن بعد أسابيع قليلة من إطلاقه تلك التهديدات، أدرك "نتنياهو" أخيراً أنه يعيش في حالة من التهديد، والآن أصبحت هجمات محور المقاومة تشكل تهديداً كبيراً لأمن "إسرائيل".

لطالما تحدث "نتنياهو" حول مسألة الأسلحة والمعدات المتطورة التي استخدمها أبطال محور المقاومة خلال السنوات الماضية في سوريا وطالب "نتنياهو" المجتمع الدولي بإيجاد حلول عاجلة لمنع نقل تلك الأسلحة إلى لبنان.

إن العدوان الأخير الذي نفّذته قوات الاحتلال الصهيوني على لبنان، ساعد السيد "حسن نصر الله" على الكشف عن تحقق الكابوس الذي كان يطارد "نتنياهو".

حيث أعلن السيد "نصر الله" عن امتلاك حزب الله لصواريخ موجهة بالليزر ويمتلكون أيضاً تكنولوجيا صنعها الحزب، بل تحدث السيد "نصر الله" عن سلاح استراتيجي جديد لا يريد "حزب الله" استخدامه في الوقت الحالي.

إن تصريحات السيد "حسن نصر الله" والهجوم الذي نفّذه أبطال المقاومة، أكدت بأن التطورات الميدانية والتغييرات الحاصلة في المعادلات العسكرية تصبّ في مصلحة "حزب الله" اللبناني. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هدف "نتنياهو" من اللجوء إلى القرار 1701، يتمثل في إثارة مسألة نزع سلاح "حزب الله"، وذلك لكي يتمكن، أولاً من التعامل مع الشكوى التي تقدّمت بها الحكومة اللبنانية ضد "إسرائيل" بسبب قيامها بانتهاكات شبة يومية للمجال الجوي اللبناني، وثانياً إعادة إطلاق الضغوط الداخلية والدولية على "حزب الله" حتى ينزع سلاحه. 

لكن الأمر الواضح في هذه المحاولات التي يبذلها "نتنياهو"، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن "نتنياهو" يحاول الهروب من الهزيمة العسكرية ويحاول إعادة أوراق المعادلات السياسية لمصلحته حتى يتمكّن من الفوز في نهاية المطاف في الانتخابات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

هجوم تل أبيب نصر الله طلب قرار 1701 الامم المتحدة هزيمة فوز انتخابات

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة