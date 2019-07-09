تقرير أممي جديد يحذر: إغلاق المشافي في اليمن يؤثر على مليون إمرأة يمنية

الوقت- قالت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، أن هناك إمرأة يمنية تتوفى كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة وتراجع التمويل.

وقال تقرير صادر عن المنظمة الأممية إنه تم إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 يدعمها الصندوق الأممي في اليمن، مضيفاً أنه يتوقع إغلاق 75 مستشفى أخرى بنهاية أيلول/سبتمبر الحالي في البلاد بسبب تراجع التمويل.

وحذر التقرير من أن إغلاق المستشفيات التي يدعهما الصندوق الأممي سيؤثر على أكثر من مليون إمرأة يمنية، مشيراً إلى أن عمليات إغلاق المستشفيات في اليمن ستؤثر بشكل مباشر على نحو 650 ألف امرأة بحاجة لخدمات صحية.