يمنيون يهاجمون السعودية: أطلقوا سراح هادي!

الوقت-تحت هاشتاغ "أطلقوا سراح هادي" اتهم ناشطون يمنيون موالون للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، السعودية باحتجازهم الرئيس وتنفيذ أجندات لصالح الرياض.

بلاغ للمجتمع الدولي.

هادي مختطف لدى الممكلة العربية السعودية وامارات الشرالمستطير#اطلقوا_سراح_الرئيس_هادي

— السروري محمد (@ppNZbli0j9LYip2) September 7, 2019

قرارك سيدي الرئيس ليس بيدك#اطلقوا_سراح_الرئيس_هادي pic.twitter.com/mW6GeGkKKH

وأكد ناشطون مشاركون في الحملة أن السعودية تمنع هادي من التعبير بحرية عما يحدث في اليمن كما تمنعه من إقامة علاقات مع دول ترى فيها السعودية خصما لها.

احتجاز الرئيس هادي لا يعني احتجاز كتلة اللحم التي يحملها، وإنما احتجاز قراره السياسي وعدم قدرته على التعبير بحرية ومنعه من اقامة علاقات مع دول عدة ترى فيها #السعودية خصما لها.

احتجاز الرئيس هادي يمثل جريمة سياسية بامتياز وينبغي تحريره على وجه السرعة. #اطلقوا_سراح_الرئيس_هادي

— سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) September 6, 2019

كما ندد البعض بغياب هادي طوال فترة الحرب.

ولايوجد رئيس في العالم يبقى خارج البلد منبطح لخمس سنوات يسترزق ويتاجر ببلده الا هذا الرخيص..#اطلقوا_سراح_الرئيس_هادي #ReleasePresidentHadi https://t.co/uaqXzSioZx

— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) September 6, 2019

إخراج الشرعيه من الفنادق مطلب كل يمني #اطلقوا_سراح_الرئيس_هادي #ReleasePresidentHadi#LässtdenPräsidentenHadifrei#الشعب_اليمني_يرفض_حوار_جده

— د.عبدالمغني المسني (@a9okJ4MxuYuCqv8) September 6, 2019

ناشطون يمنيون آخرون رأوا أن هادي "معجب" بهذا الوضع ويعمل على إطالة فترة الفوضى لأن أي استقرار أو اتفاق سيُزاح من المشهد. كما سألوا:"ما الذي سيقوم به هادي إذا تم إطلاق سراحه وهو منذ أن تم انتخابه لم يقم بشيء لصالح البلد".

يأتي ذلك، بالتزامن مع تأكيد السعودية يوم أمس السبت استمرارها في دعم "الشرعية اليمنية" بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، مشيرة إلى أن "محاولة زعزعة استقرار اليمن تعد تهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".