قائم بأعمال مدير الوكالة للطاقة الذرية في طهران غداً

الوقت- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم، أن القائم بأعمال مدير الوكالة سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، مضيفة أن هذا التواصل يشمل عملية "التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب اتفاق فيينا حول برنامج طهران النووي".

ومن المقرر أن يعلن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم (السبت) تفاصيل الخطوة الثالثة لخفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ولا سيما لناحية تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس حسن روحاني بالتخلي عن أيّ قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أعلن أن طهران ستعلّق القيود المفروضة على بلاده في مجال الأبحاث والتطوير النووي.

إلى ذلك، أكّد قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي في كلمة من ميناء بوشهر، أن بلاده أحبطت مؤامرات أعدائها ولا سيما من خلال عقوباتهم الاقتصادية.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قرار إيران خفض التزاماتها في الاتفاق النووي أمرٌ مرفوض، وكرر مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استعداده للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة.

من جهتها، دعت الحكومة الألمانية إيران إلى العودة إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي.وعبّر المتحدث باسم الخارجية الألمانية عن قلق بلاده من إعلان إيران المزيد من خطوات تخفيض التزاماتها، وأشار إلى أنه "لم يفت الأوان بعد بالنسبة إلى طهران لكي تغادر تلك المناطق الوعرة التي ذهبت إليها بنفسها وبإمكانها العدول عن إجراءاتها في أي وقت".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن أمس الجمعة إيقاف جميع القيود المفروضة على بلاده في مجال الأبحاث والتطوير النووي.

وفي رسالته لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أوضج ظريف أن الإجراء هو بشكل دقيق ضمن حقوق إيران في الاتفاق النووي.