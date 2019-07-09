وزير الدفاع التركي يعلن بدء الدوريات الأمريكية التركية شمال شرق سوريا

الوقت- قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، صباح اليوم السبت، أن الدوريات المشتركة مع أمريكا ستبدأ الأحد المقبل في المنطقة المقرر أن تكون "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا.

آكار أرجع القرار إلى اتفاق تم التوصّل إليه في 7 آب/ أغسطس الماضي بين أنقرة وواشنطن لإنشاء "منطقة آمنة" بين الحدود التركية والمناطق السورية شرقي الفرات.

وفي وقت رحبّت فيه أمريكا بقرار الدنمارك نشر قوات عسكرية في سوريا، رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جوزيف دانفورد ألّا مصلحة تركية أمريكية في دخول شرقي الفرات، وقال إن المنطقة تحتاج إلى تدريب 60 ألف شخص كقوى أمنية تابعة لـ "قسد" لمواجهة داعش.

وأضاف "أعتقد أن قوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق سوريا بحاجة مستمرة لدعم من قبل قوات التحالف، تقديراتنا أن المنطقة بحاجة لنحو 60 ألفاً من القوات الأمنية المحلية نخضعها للتدريب وقد أنجزنا كقوات تحالف نحو 50% من المطلوب حتى الآن".

وأوضح دانفورد أن "لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة على منطقة الحدود المشتركة بينها وبين سوريا، ولا نزال نجري مشاورات وحوارات مستمرة معها".

ورداً على سؤال عن "احتمال دخول تركيا إلى منطقة شمال شرق سوريا، كما تدل عليه التصريحات المتواصلة"، قال "لا أعتقد أن هذا الأمر يعود بالفائدة على مصالحنا المشتركة".