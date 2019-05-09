أمريكا تلجأ لرشوة قبطان "آدريان دريا" وإيران تحذّر..

الوقت- أعلن السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بان السفارة وجّهت تحذيراً للمنظمة الدولية للملاحة البحرية إثر التهديد الذي وجهته أمريكا لقبطان ناقلة النفط الإيرانية "آدريان دريا" وانتهاكها لأمن الملاحة البحرية.

كتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن السفارة الإيرانية في لندن حذّرت المنظمة الدولية للملاحة البحرية بأن أمريكا بتهديدها لناقلة النفط الإيرانية وقبطانها وطاقمها وكذلك تهديدها للدول الأخرى للامتناع عن تقديم الخدمات المينائية للناقلة، تكون قد انتهكت معاهدات الملاحة البحرية وعرّضت أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية للخطر.

من جهة أخرى أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء في تقرير بأن المندوب الأمريكي في الشأن الإيراني برايان هوك قد بعث رسالة الكترونية إلى القبطان الهندي لناقلة النفط الإيرانية "آدريان دريا" يطلب منه توجيه الناقلة نحو مياه دولة تقوم باحتجازها بالنيابة عن أمريكا.

وقال هوك في الرسالة للقبطان بأنه يمكنه استلام مبلغ ضخم من المال من أمريكا والعيش برخاء بقية عمره إن فعل ذلك وإن لم يفعل فإن حياته ستكون صعبة.

وأكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أن أمريكا لجأت إلى الرشوة بعد فشلها في القرصنة البحرية المباشرة فيما يرتبط بناقلة النفط الإيرانية "ادريان دريا".

وردّاً على معلومات تفيد بأن أمريكا عرضت رشوة بملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الايرانية، مقابل التعاون مع واشنطن لاحتجاز هذه الناقلة، كتب محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر: إن أمريكا وبعد فشلها في القرصنة البحرية، لجأت مباشرة الى الرشوة: (إما أن تسلمنا نفط إيران وتحصل على ملايين الدولارات أو تخضع للحظر) إنها شبيهة كثيراً بالدعوة التي تسلمتها قبل أسابيع من البيت الأبيض، وتتحول حالياً إلى نمط معتاد.