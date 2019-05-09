لاريجاني: الأنشطة النووية السلمية الإيرانية ستشهد تطورات كبرى

الوقت- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن الأنشطة النووية السلمية لبلاده ستشهد تطورات كبرى بعد اتخاذ طهران الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب عدم وفاء الطرف الأوروبي بتعهداته.

في تصريح له مساء أمس قال لاريجاني: "في إطار الخطوة الثالثة وتفعيل سلسلة الجيل الجديد سنشهد تطورات كبرى في الأنشطة النووية السلمية الإيرانية"، مؤكداً أن التحرّك لتنفيذ هذه الخطوة مهم جداً لإيران وستكون نتيجته الإسراع بالعمل في هذا المجال، حسب وكالة "ارنا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن أمس أن بلاده ستتخذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي يوم غد الجمعة.

كما أعلنت إيران مراراً أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والوصول إلى مستحقاته بالكامل دون قيود وأن العودة عن قرار خفض

التزامات طهران بالاتفاق رهن بفتح خط ائتمان لها ب15 مليار دولار وإلا فإن عملية تقليص الالتزامات مستمرة.