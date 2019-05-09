إطلاق صواريخ زلزال1 وكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي قبالة جيزان

الوقت- استهدف الجيش اليمني اليوم بعدد من الصواريخ تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في جيزان ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وصرّح مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت بأن "وحدات الصواريخ في الجيش أطلقت صلية صواريخ من نوع زلزال1 وكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي غرب حرض قبالة جيزان أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مرتزقاً".

كذلك أطلق الجيش صاروخا آخر من نوع (زلزال1) على تجمعات لمرتزقة العدوان شمال شرق جبل النار قبالة جيزان حقق إصابات دقيقة.

يذكر أن القوة الصاروخية للجيش اليمني استهدفت أول أمس بثلاثة صواريخ من نوع (زلزال 1) تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في محور جيزان ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات في صفوفهم.ش