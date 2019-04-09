الرئيس روحاني: استبعد أن نصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غداً

الوقت- استبعد الرئيس الايراني حسن روحاني التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غداً بشان الاتفاق النووي.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، استبعد ان نصل الى توافق مع اوروبا اليوم او غدا.

وتابع: سنعلن عن الخطوة الثالثة لإيران (في اطار خفض التزاماتها النووية ازاء عدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي) والتي تتضمن محتوى مهما جدا وتضفي على انشطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية تسارعا مميزا.

وأضاف الرئيس الإيراني قائلاً: هنالك فرصة شهرين آخرين أمام اوروبا للعودة الى الالتزامات والتفاوض والتوافق.