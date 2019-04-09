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  الخميس 5 محرم 1441

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صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً الوقت- أعربت روسيا عن استيائها من الضربة الجوية الأمريكية التي نفذتها على منطقة سكنية في محافظة "إدلب" من أجل تدمير مركز توجيه تابع للجماعات الارهابية، يدون علم موسكو وأنقرة وتعريض عملية وقف إطلاق النار الذي أعلنته دمشق في وقت سابق للخطر.

رسائل ردّ "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي إنتهاك الکيان الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي، أثار من جديد مسألة الوجود الأمريكي المثير للجدل في العراق تحت ذريعة الحفاظ على أمن هذا البلد، وجعلها في صدارة النقاشات السياسية والرأي العام.

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الوقت- استبعد الرئيس الايراني حسن روحاني التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غداً بشان الاتفاق النووي.

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زاخاروفا: روسيا عازمة على تشكيل جبهة عالمية واسعة لمكافحة الإرهاب تستند إلى مبادئ القانون الدولي الوقت- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عزم موسكو النظر في مقاربات لمواصلة توحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة التهديد الإرهابي الدولي وتشكيل جبهة عالمية واسعة لمكافحة الإرهاب تستند إلى مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

برفقة عدد من المسؤولين.. نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفّحة الوقت-اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو برفقة عدد من المسؤولين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، وذلك عقب اقتحام رئيس الإحتلال رؤوفن ريفلين.

باستضافة السلطة القضائية.. يبدأ اليوم اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الوقت- بدأ مساء اليوم الاربعاء اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، باستضافة السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وسط إجراءات أمنية مشددة.. نتنياهو يستعد لاقتحام وتدنيس الحرم الابراهيمي الوقت- يُقدم رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على اقتحام وتدنيس المقدسات الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة، في سابقة خطيرة، لأول مرة من نوعها، وسط إجراءات أمنية مشددة، واحتجاجات واستعدادات فلسطينية للتصدي لهذه الزيارة.

ظريف: سنواصل تقليص التزاماتنا النووية إذا عجز الأوروبيون عن تنفيذ وعودهم النفطية الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتفاوض مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي إلا أنها في الوقت نفسه ستواصل تقليص التزاماتها النووية حتى تحقيق النتائج المرجوة.

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف مرتزقة الجيش السعودي بمحافظة حجة الوقت- أطلقت القوة الصاروخية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، فجر اليوم الأربعاء، 3 صواريخ نوع زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب منطقة حرض الحدودية بمحافظة حجة.

باحث صهيوني: "إسرائيل" والسعودية ترفضان حصول أي تغيير ديمقراطي في المنطقة الوقت-قال "أوري غولدبيرغ" باحث صهيوني إن "إسرائيل تسعى لمنع حصول أي تغيير سياسي في المنطقة، وهي والسعودية ترفضان حصول أي تغيير ديمقراطي في المنطقة".

ظريف يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش الوقت-التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.

الرئيس الإيراني: سنعلن خطوة إيران الثالثة المهمة للغاية الوقت- قال مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني برويز اسماعيلي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس روحاني أكد اليوم خلال اجتماع الحكومة أنه سيتم الإعلان عن تنفيذ خطوة إيران الثالثة من تقليص التعهدات في الاتفاق النووي.

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مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن تجرى أي مفاوضات أخرى حول الاتفاق النووي الوقت- أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه لن تجرى أي مفاوضات أخرى حول الاتفاق النووي.

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ظريف: حل الأزمة في سوريا سياسي الوقت- جدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في سوريا سياسياً.

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أخبار

زاخاروفا: روسيا عازمة على تشكيل جبهة عالمية واسعة لمكافحة الإرهاب تستند إلى مبادئ القانون الدولي

الأربعاء 4 محرم 1441
 
 
 
 
 
زاخاروفا: روسيا عازمة على تشكيل جبهة عالمية واسعة لمكافحة الإرهاب تستند إلى مبادئ القانون الدولي
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الوقت- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عزم موسكو النظر في مقاربات لمواصلة توحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة التهديد الإرهابي الدولي وتشكيل جبهة عالمية واسعة لمكافحة الإرهاب تستند إلى مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم إن “عمل مجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا الاتحادية في الشهر الحالي سيجري بطريقة مكثفة نظرا لبدء عمل الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة على وجه الخصوص وعقد مناقشات سياسية عامة داخلها”.

وأضافت إن “الحدث الرئيس للرئاسة الروسية للمجلس سيكون عقد اجتماع وزاري مفتوح لمجلس الأمن في الـ 25 من أيلول الجاري حول تعاون الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلام والأمن تحت عنوان /مساهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون في مكافحة التهديدات الإرهابية/”.

وأشارت إلى أن التركيز سيكون على الجهود العملية لهذه الاجتماعات في مكافحة الإرهاب والظواهر ذات الصلة في الفضاء الأورآسيوي بما في ذلك مسائل تجارة المخدرات والأسلحة والبشر والممتلكات الثقافية وسينصب التركيز بشكل خاص على الوضع في أفغانستان في سياق التهديدات الناشئة عن أراضي هذا البلد.

وذكرت زاخاروفا أن محاولات الإرهاب الدولي بهيئة تنظيمي “داعش” والقاعدة والجماعات المرتبطة معهما لإنشاء شبكة من “الخلايا النائمة” في مساحة واسعة من البلدان الأوروآسيوية ولا سيما في آسيا الوسطى تتطلب من دول ومنظمات المنطقة تكثيف التعاون وتحسين آليات التفاعل بين هيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية وكذلك القوات المسلحة.

وأكدت أن الجهود المتسقة للتجمعات الإقليمية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى على خلفية عودة وانتقال المسلحين الإرهابيين الأجانب من سورية ونشر أيديولوجيتهم والسعي لإقامة معاقل جديدة لهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية وبلدان ومناطق أخرى من العالم داعيا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لمواجهة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال فقط.

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كلمات مفتاحية :

ماريا زاخاروفا توحيد الجهود الدولية التهديد الإرهابي

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