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  الأربعاء 4 محرم 1441

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أخبار

برفقة عدد من المسؤولين.. نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفّحة

برفقة عدد من المسؤولين.. نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفّحة

الوقت-اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو برفقة عدد من المسؤولين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، وذلك عقب اقتحام رئيس الإحتلال رؤوفن ريفلين.

باستضافة السلطة القضائية.. يبدأ اليوم اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الوقت- بدأ مساء اليوم الاربعاء اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، باستضافة السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وسط إجراءات أمنية مشددة.. نتنياهو يستعد لاقتحام وتدنيس الحرم الابراهيمي الوقت- يُقدم رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على اقتحام وتدنيس المقدسات الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة، في سابقة خطيرة، لأول مرة من نوعها، وسط إجراءات أمنية مشددة، واحتجاجات واستعدادات فلسطينية للتصدي لهذه الزيارة.

ظريف: سنواصل تقليص التزاماتنا النووية إذا عجز الأوروبيون عن تنفيذ وعودهم النفطية الوقت- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتفاوض مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي إلا أنها في الوقت نفسه ستواصل تقليص التزاماتها النووية حتى تحقيق النتائج المرجوة.

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أخبار

برفقة عدد من المسؤولين.. نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفّحة

الأربعاء 4 محرم 1441
 
 
 
 
 
برفقة عدد من المسؤولين.. نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفّحة
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الوقت-اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو برفقة عدد من المسؤولين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، وذلك عقب اقتحام رئيس الإحتلال رؤوفن ريفلين.

وألقى نتنياهو كلمة من داخل خيمة مصفحة ضد الرصاص قال فيها: "جئنا إلى الخليل من أجل التوحد مع الذاكرة، لقد جئنا للتعبير عن النصر"، متفاخراً أن حكومته صادقت على توسيع الحي الاستيطاني في الخليل.

وتابع "لن ينجح أحد على طردنا من هذا المكان، وسنبقى هنا إلى الأبد".

من جهته قال رئيس الإحتلال ريفلين إن على "إسرائيل" بناء أحياء "استيطانية" جديدة" في المنطقة.

وتأتي زيارة نتنياهو في إطار الدعاية الانتخابية لحزب الليكود، وتستهدف الاستحواذ على أصوات المستوطنين في الخليل.

كما رافق الزيارة إغلاق الاحتلال للمحال التجارية وإخلاء كافة المدارس فيها، كذلك قمع المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة.

كذلك اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة نتنياهو في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، جزءا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولاً، واستكمالاً لعملية سلخه عن عروبته ثانيا، وشاهدا حيا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرا.

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