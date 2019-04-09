برفقة عدد من المسؤولين.. نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفّحة

الوقت-اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو برفقة عدد من المسؤولين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، وذلك عقب اقتحام رئيس الإحتلال رؤوفن ريفلين.

وألقى نتنياهو كلمة من داخل خيمة مصفحة ضد الرصاص قال فيها: "جئنا إلى الخليل من أجل التوحد مع الذاكرة، لقد جئنا للتعبير عن النصر"، متفاخراً أن حكومته صادقت على توسيع الحي الاستيطاني في الخليل.

وتابع "لن ينجح أحد على طردنا من هذا المكان، وسنبقى هنا إلى الأبد".

من جهته قال رئيس الإحتلال ريفلين إن على "إسرائيل" بناء أحياء "استيطانية" جديدة" في المنطقة.

وتأتي زيارة نتنياهو في إطار الدعاية الانتخابية لحزب الليكود، وتستهدف الاستحواذ على أصوات المستوطنين في الخليل.

كما رافق الزيارة إغلاق الاحتلال للمحال التجارية وإخلاء كافة المدارس فيها، كذلك قمع المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة.

كذلك اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة نتنياهو في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، جزءا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولاً، واستكمالاً لعملية سلخه عن عروبته ثانيا، وشاهدا حيا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرا.