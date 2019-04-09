ظريف يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش

الوقت-التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.

تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، صباح اليوم الأربعاء، بشأن أوضاع المشردين من مسلمي الروهينغا.

كما تباحث الجانبان بشأن العلاقات الثنائية خاصة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الحقول الاقتصادية والثقافية والبحثية وأحدث تطورات المنطقة وجهود إيران في سياق خفض التوتر وكذلك التعاون بين البلدين في إطار منظمة التعاون الإسلامي وسائر المنظمات الدولية.

كذلك تناول وزير الخارجية الإيراني ورئيسة وزراء بنغلاديش في اللقاء كذلك القضايا المتعلقة بمسلمي الروهينغا المشردين.

وكان ظريف قد وصل يوم أمس على رأس وفد الى دكا للقاء المسؤولين في بنغلاديش وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.