الرئيس الإيراني: سنعلن خطوة إيران الثالثة المهمة للغاية

الوقت- قال مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس الإيراني برويز اسماعيلي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس روحاني أكد اليوم خلال اجتماع الحكومة أنه سيتم الإعلان عن تنفيذ خطوة إيران الثالثة من تقليص التعهدات في الاتفاق النووي.

نشر برويز اسماعيلي تغريدة له على تويتر أوضح فيها أن "الرئيس روحاني قال في اجتماع الحكومة، أستبعد أن نتوصل إلى اتفاق مع أوروبا اليوم أو غداً، سنعلن خطوة إيران الثالثة المهمة للغاية والتي ستمنح أنشطة منظمة الطاقة الذرية سرعة خاصة".

وأشار إلى أن روحاني قال اليوم خلال اجتماع الحكومة أنه سيتم منح اوروبا فرصة شهرين للعودة إلى التعهدات في الاتفاق النووي.