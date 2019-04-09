كوبا تتضامن مع إيران في مواجهة ممارسات أمريكا العدائية

الوقت- أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز تضامن بلاده مع إيران في مواجهة تصعيد أمريكا ممارساتها العدائية.
ووصف "رودريغز" إيران في تغريدة أوردها على موقع "تويتر" عقب استقباله السفير الايراني في كوبا رشيد بيات مختاري "بالبلد الصديق"، وفق ما أوردته وكالة الانباء الكوبية.
وأشار برونو رودريغز إلى أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على استمرار تمتين الأواصر الدبلوماسية بينهما والتي تمتد أربعة عقود.
كما أدان المسؤولون الكوبيون والايرانيون الحظر الأمريكي أحادي الجانب مرات عديدة باعتباره تهديداً لزعزعة استقرار بلدان العالم وإسقاط الحكومات باستخدام آليات الضغوط.
يذكر أن الرئيس الكوبي كان قد أعلن خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين عن استعداد بلاده لتوطيد العلاقات مع إيران أكثر مما مضى.