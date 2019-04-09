إصابة 7 أشخاص معظمهم نساء وأطفال في قصف لمرتزقة العدوان السعودي على الحديدة

الوقت- أصيب سبعة يمنيين معظمهم من النساء والأطفال فجر اليوم جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف المناطق السكنية في محافظة الحديدة.
وأفاد موقع المسيرة نت بإصابة امرأتين وثلاثة أطفال بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة المدمن بعزلة السويق في مديرية التحيتا بالمحافظة فيما أصيب يمنيان آخران إثر قصف مدفعي للمرتزقة على الأحياء السكنية في مديرية الحوك.
ويواصل مرتزقة العدوان السعودي بشكل يومي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والذي تم التوصل إليه في السويد ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وأضرار في ممتلكاتهم.