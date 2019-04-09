مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن تجرى أي مفاوضات أخرى حول الاتفاق النووي

الوقت- أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه لن تجرى أي مفاوضات أخرى حول الاتفاق النووي.

وأضاف عراقجي في تصريح من سلوفينيا: إن إيران أعلنت مراراً أنها ستعود إلى تنفيذ كامل الاتفاق النووي في حال تمكّنت من تصدير نفطها واستلام عوائده بشكل كامل، مشيراً إلى أن اقتراح فرنسا جاء في هذا السياق بالضبط.

وتابع: في الاتصالات الهاتفية للرئيس الفرنسي ايمانويل تم التأكيد له أن تشتري أوروبا النفط من إيران أو منحها معادل مبيعاتها النفطية بشكل خط ائتمان.

وأشار ظريف إلى أن خط الائتمان هذا يبلغ قرابة 15 مليار دولار لمدة 4 أشهر، قائلاً: " في حال التوصل إلى اتفاق، فإن إيران ستحصل خلال 4 شهور، على ما يعادل 100 بالمئة من مستحقاتها النفطية، إما عبر البيع النفطي أو استلام خط ائتمان".