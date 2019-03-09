قائد بالدفاع الجوي: أجواء إيران مغلقة بوجه الناتو والسنتكوم

الوقت- أعلن رئيس مركز أبحاث قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد عباس فرج بور أن أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مغلقة بوجه الطائرات التي تنقل قوات الناتو والقيادة المركزية الاميركية (السنتكوم).

ولفت العميد فرج بور في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إلى الرحلات الجوية لقوات الناتو والسنتكوم في المنطقة وقال إن أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مغلقة بشكل كامل بوجه قوات الناتو والسنتكوم ولا يسمح لها أبداً بعبور الأجواء الإيرانية.

وتابع: إنه لن نسمح أبداً لنظام الاستكبار مهما كانت الظروف بأن يستخدم أجواءنا لارتكاب المجازر بحق الشعوب.

وافاد العميد فرج بور بأنهم حاولوا في بعض الحالات خداعنا والعبور من أجواء إيران ولكننا رصدناهم بدقه وأجبرنا الطائرة على الهبوط وقدموا اعتذاراً لنا.

وأشار في جانب آخر من تصريحاته إلى رصد كل التهديدات وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى في حقل الدفاع الجوي للحصول على تقنيات تفوق تصور العدو.

وخلال تأكيده على أن الدفاع لا يعني الجلوس بانتظار هجوم العدو قال إنه من الممكن أن نضطر في سياق الدفاع عن البلاد إلى مهاجمة العدو في عقر داره وتكبيده الخسائر وإذا كان العدو يحاول تهديدنا في كل مكان فإننا سنهدد جميع مراكزه ومعداته في مختلف المناطق.