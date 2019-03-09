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  الأربعاء 4 محرم 1441

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رسائل ردّ "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

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أخبار

قائد بالدفاع الجوي: أجواء إيران مغلقة بوجه الناتو والسنتكوم

قائد بالدفاع الجوي: أجواء إيران مغلقة بوجه الناتو والسنتكوم

الوقت- أعلن رئيس مركز أبحاث قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد عباس فرج بور أن أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مغلقة بوجه الطائرات التي تنقل قوات الناتو والقيادة المركزية الاميركية (السنتكوم).

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وزير الخارجية الإيراني: إذا لم يتخذ الجانب الأوروبي أي إجراء حتى الخميس فإننا سنتخذ الخطوة الثالثة الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إذا لم تتخذ الدول الأوروبية حتى يوم الخميس أي إجراء بشأن تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها النووية.

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مقتل أمريكي بانفجار لغم قرب مدينة الموصل العراقية الوقت- قتل أمريكي اليوم بانفجار لغم بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق.

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أخبار

ظريف: حل الأزمة في سوريا سياسي

الثلاثاء 3 محرم 1441
 
 
 
 
 
ظريف: حل الأزمة في سوريا سياسي
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الوقت- جدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في سوريا سياسياً.

ولدى استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أعرب ظريف عن دعم بلاده "استمرار التواصل بين سوريا ومنظمة الأمم المتحدة بمختلف أوجه التعامل الإيجابي"، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التطورات السياسية في سوريا وجهود تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

من جهته أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم استعداد سوريا لمواصلة التعاون مع بيدرسون من أجل إنجاح مهمته المتمثلة في تيسير حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي.

وأشار ظريف إلى جهود إيران على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.

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