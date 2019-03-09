ظريف: حل الأزمة في سوريا سياسي

الوقت- جدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في سوريا سياسياً.

ولدى استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أعرب ظريف عن دعم بلاده "استمرار التواصل بين سوريا ومنظمة الأمم المتحدة بمختلف أوجه التعامل الإيجابي"، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التطورات السياسية في سوريا وجهود تشكيل لجنة مناقشة الدستور.

من جهته أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم استعداد سوريا لمواصلة التعاون مع بيدرسون من أجل إنجاح مهمته المتمثلة في تيسير حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية ودون أي تدخل خارجي.

وأشار ظريف إلى جهود إيران على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.