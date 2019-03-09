الأمم المتحدة: أمريكا وفرنسا وبريطانيا متواطئة في جرائم حرب باليمن

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  الثلاثاء 3 محرم 1441

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خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟ الوقت- لا نعلم ان كان هناك "سحر" ما مارسه "الكيان الاسرائيلي" على آل خليفة في البحرين، لكي يدافعوا عنه بهذا الشكل المبالغ فيه، لدرجة أن الولايات المتحدة الامريكية نفسها لا تدافع عن الكيان الصهيوني بهذا الشكل...

صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً الوقت- أعربت روسيا عن استيائها من الضربة الجوية الأمريكية التي نفذتها على منطقة سكنية في محافظة "إدلب" من أجل تدمير مركز توجيه تابع للجماعات الارهابية، يدون علم موسكو وأنقرة وتعريض عملية وقف إطلاق النار الذي أعلنته دمشق في وقت سابق للخطر.

رسائل ردّ "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

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مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

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وزير الخارجية الإيراني: إذا لم يتخذ الجانب الأوروبي أي إجراء حتى الخميس فإننا سنتخذ الخطوة الثالثة

الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إذا لم تتخذ الدول الأوروبية حتى يوم الخميس أي إجراء بشأن تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها النووية.

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مقتل أمريكي بانفجار لغم قرب مدينة الموصل العراقية الوقت- قتل أمريكي اليوم بانفجار لغم بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق.

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وزير الدفاع اليمني: المرحلة القادمة حاسمة لمصلحة الشعب اليمني الموحد الوقت- أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي اليوم الثلاثاء، أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة بكل ما تعنيه الكلمة لمصلحة الشعب اليمني الموحد والمستقل والقوي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القدرات التصنيعية التي يجهلها العدو.

وثيقة سرية: ابن سلمان ينشئ مركزا للتجسس في هذه الدولة! الوقت-كشف حساب "العهد الجديد" على "تويتر"، عن اعتزام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إنشاء وحدة أمنية متخصصة

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فادي باعوم : تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن والإعلان عنه خلال 10 أيام الوقت-أعلن رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي باعوم أنه خلال 10 أيام سيتم الإعلان عن تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن بمسمى "مجلس الإنقاذ الوطني" يضم العديد من القوى والمكونات الجنوبية اليمنية.

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الرئيس الايراني: لم نتخذ قراراً بالتفاوض مع أمريكا الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لم تتخذ قراراً بالتفاوض مع أمريكا الأميركية، موضحاً أنه أحياناً يحصل سوء فهم للتصريحات، وطهران لم ولن تنوي التفاوض المباشر مع أميركا والمرشد هو من يحدد أصول السياسة الإيرانية.

هآرتس: لا تحتفلوا أكثر من اللازم بنجاحنا في "خداع" حزب الله الوقت-ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه عندما ستخبو في النهاية أهازيج الاحتفالات، ويكف الإعلام

مشاهد عملية "افيفيم" النوعية تدحض المزاعم الصهيونية الوقت- عرضت قناة المنار، مشاهد خاصة لعملية المقاومة الاسلامية التي استهدفت خلالها مدرعة عسكرية اسرائيلية على طريق ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة، تدحض المزاعم الصهيونية حول العملية.

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أخبار

الأمم المتحدة: أمريكا وفرنسا وبريطانيا متواطئة في جرائم حرب باليمن

الثلاثاء 3 محرم 1441
 
 
 
 
 
الأمم المتحدة: أمريكا وفرنسا وبريطانيا متواطئة في جرائم حرب باليمن
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الوقت- أكدت الأمم المتحدة أن التحالف الذي يقوده النظام السعودي ارتكب جرائم حرب في اليمن بأشكال وأساليب مختلفة موضحة أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا متواطئة أيضاً في هذه الجرائم.

ونقلت رويترز عن فريق الخبراء الأممي إلى اليمن قولهم في أحدث تقاريرهم عن الانتهاكات التي حدثت خلال العدوان السعودي على اليمن والمستمر للعام الخامس إن “أمريكا وفرنسا وبريطانيا تتواطأ في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف الذي تقوده السعودية”.

وبيّن الخبراء أنهم وضعوا قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب استناداً إلى تحقيقات أجروها وأرسلوها إلى ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشمل العشرات من كبار المسؤولين العسكريين بالنظام السعودي وحلفائه.

ولفت التقرير إلى أن التحالف نفذ ضربات جوية “تنتهك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط واستخدم التجويع كأسلوب حرب وهي أفعال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب” لافتاً إلى أن “مشروعية نقل أسلحة من جانب فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال موضع شك وهي موضوع العديد من الإجراءات القضائية في المحاكم المحلية”.

وخلص التقرير إلى أن فريقاً مشتركاً لتقييم الحوادث شكله النظام السعودي لمراجعة الانتهاكات التي يرتكبها التحالف لم يلق على أحد بمسؤولية أي ضربة أسفرت عن مقتل مدنيين ما يثير “قلقا بشأن حيادية تحقيقاته”.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث دعا أمس الأول إلى إجراء تحقيق حول المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بقصفه أحد السجون التي تضم أسرى بمحافظة ذمار وخلفت عشرات القتلى والمصابين واصفاً المجزرة بالمأساة.

يشار إلى أن النظام السعودي يشن وبدعم من الولايات المتحدة ودول غربية عدواناً متواصلاً على اليمن منذ عام 2015 راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء إضافة إلى تدمير ممنهج للبنى التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى لانتشار الأوبئة والأمراض التي أزهقت بدورها أرواح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.

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ضربات جوية الامم المتحدة حرب اليمن النظام السعودي

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