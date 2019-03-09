قيادي في حزب الله: المقاومة أكدت أن كل عدوان على لبنان سيقابله رد حتمي من قبلها

الوقت- أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة نفّذت وعدها وردّت على العدو الإسرائيلي وأظهرت له أن كل عدوان على لبنان سيقابله رد حتمي من قبلها.

كما شدد دعموش في كلمة له على أن المقاومة بتنفيذها لوعدها أكدت أن المبادرة ستظل بيدها وأعادت تثبيت معادلة الردع مع هذا العدو وبعثت برسالة اطمئنان لكل اللبنانيين بأن العدو لن يجرؤ على التمادي بعدوانه وأن لبنان سيبقى آمناً مستقراً.

ولفت إلى أن المقاومة أثبتت من خلال عمليتها النوعية أنها لن تسمح للعدو الإسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك التي أرستها بالدم خلال عدوان تموز 2006 وحمت لبنان من خلالها على مدى ثلاثة عشر عاما .