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  الثلاثاء 3 محرم 1441

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أخبار

وزير الدفاع اليمني: المرحلة القادمة حاسمة لمصلحة الشعب اليمني الموحد

الثلاثاء 3 محرم 1441
 
 
 
 
 
وزير الدفاع اليمني: المرحلة القادمة حاسمة لمصلحة الشعب اليمني الموحد
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الوقت- أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي اليوم الثلاثاء، أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة بكل ما تعنيه الكلمة لمصلحة الشعب اليمني الموحد والمستقل والقوي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القدرات التصنيعية التي يجهلها العدو.

وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" توعّد تحالف العدوان بتلقينه دروساً قاسية في عمق أراضيه ومنشآته الحيوية، والتنكيل بقواته أكثر من أي وقت مضى إذا لم يوقف عدوانه ويرفع حصاره على كل اليمنيين.

وفي ختام تصريحه دعا وزير الدفاع كل المخدوعين والمغرّر بهم العودة إلى صف الوطن الذي يتسع لكل اليمنيين من المهرة إلى صعدة واغتنام فرصة قرار العفو العام الصادر من القيادة السياسية العليا للوطن.

كما هدّد وزير الدفاع العدوان الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والتقهقر والانكسار بدفع الثمن الباهظ جراء ارتكابه الجرائم البشعة بحق شعبنا وبحق القانون الدولي الإنساني والتي كان آخرها ارتكابه جريمة الأسرى بذمار.

كذلك أكد بأن مسارات الأحداث بمستجداتها ومتغيراتها الوطنية والإقليمية والدولية تؤكد في مجمل توجهاتها العسكرية والسياسية انتصار خيارات الشعب اليمني الاستراتيجية في الحرية والعزة والكرامة والسيادة والوحدة والاستقلال.

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