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ماذا وراء الايعاز بإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق؟

الثلاثاء 3 محرم 1441
 
 
 
 
 
ماذا وراء الايعاز بإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق؟
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الوقت- لسنوات عديدة والعلاقات السعودية_السورية تقريبا مقطوعة بشكل كلي، وبالتحديد منذ العام 2011 على خلفية بداية الأزمة السورية، اذ اختارت المملكة أن تناصر المعارضة السورية المسلحة وتمدها بالمال والسلاح، لكن الجيش السوري استطاع خلال سنوات الأزمة تغيير المعادلة وتحطيم أحلام كل من عمل على دعم المعارضة المسلحة.

تغيير المعادلات في ارض الميدان لصالح الدولة السورية انعكس بدوره على عالم السياسة، حيث وصلت جميع دول العالم إلى حقيقية مفادها أنه لا يمكن اسقاط الرئيس بشار الاسد، ومن هنا بدأت الدول تغير موقفها رويدا رويدا وتعيد تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وكان من أوائل هذه الدول حليفة السعودية الاستراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة، التي اعادت فتح سفارتها في ديسمبر الماضي، وكذلك فعلت البحرين، وحاليا تشارك الامارات بوفد من كبار التجار يصل ععدهم إلى 40 تاجر في معرض دمشق الدولي، الامر الذي أثار غضب واشنطن ومع ذلك لم تعر ابو ظبي الامر اهتماما كبيرا، وتصر على اعادة العلاقات مع دمشق بعد ان كانت على رأس الدول المعادية للحكومة السورية خلال الازمة.

السعودية أدركت أنه من الافضل ان تحذو حذو الامارات، وتتجه نحو دمشق قبل ان يفوت الآوان، لذلك وجدنا الدبلوماسية السعودية بدأت تدق ابواب دمشق، وتمتنع عن الادلاء بأي تصريح يعكر صفو الحكومة السورية، وعلى هذا الاساس انتشرت أنباء عن اقتراب تطبيع العلاقة بين الرياض ودمشق.

ولكن ربما حان الوقت الآن، فقد كشف حساب المغرد السعودي الشهير  على موقع تويتر "مجتهد"، في 31 أغسطس الماضي، عن تطورات مفاجئة في العلاقات السعودية_السورية.

وقال "مجتهد"، المعروف بنشر أسرار العائلة السعودية الحاكمة: إن "الأمير محمد بن سلمان وجّه وزارة الخارجية السعودية بإعداد الترتيبات لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع"، كما وجّه ولي العهد الوزارات المعنية الأخرى بوضع خطة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع دمشق، وفق ذات المصدر.

ولكي تثبت السعودية جديتها في بدء صفحة جديدة مع الحكومة السورية اتخذت مجموعة من التدابير، منها ابلاغ المعارضين السوريين في يناير الماضي بإزالة أعلام المعارضة من كافة الأراضي السعودية، ورفع أعلام الحكومة السورية بدلاً منها.

وشهدت الفترة الأخيرة توقّفاً لحدّة النقد السعودي الدائم للحكومة االسورية، ومنع جمع تبرّعات لقوى المعارضة المسلّحة في سوريا، وتجميد حسابات بنكية لشخصيات سورية معارضة.

وعندما عقد اجتماع البرلمان العربي في عمان، شاركت فيه سوريا لأول مرة منذ تجميد عضويتها في البرلمان العربي العام 2011، ورحبت كل من السعودية والإمارات بمواصلة دعم بناء مقر الاتحاد البرلماني العربي في دمشق الذي جمد العمل به منذ سنوات ليحل محله مقر مؤقت في العاصمة اللبنانية بيروت. وحافظت سوريا على المقر كما هو ، وإذا مررت بشارع "ابي رمانه" بدمشق اليوم ستجد بناء منفصل عليه  لوحة كبيرة كتب عليها "مقر البرلمان العربي". الترحيب من أبو ظبي والرياض بمواصلة العمل في تجهيز مقر البرلمان العربي في دمشق، يعني عودة المقر الدائم للبرلمان إلى دمشق.

وبالتزامن مع هذا التقارب الذي ظهر في عمان، أصبح عودة ملف الحجاج السوريين الى الحكومة السورية معلنا، بعد أن كانت الحوارات بشأنه تتم بعيدا عن الاعلام، واعلنت زارة الداخلية السورية عبر التلفزيون الرسمي السوري البدء بتلقيها طلبات الحج لهذا العام، ما يؤشر إلى أن الرياض سحبت ملف الحجاج السوريين من الائتلاف السوري.

شروط دمشق للعودة

سوريا اعربت في عدة مناسبات أن عودتها إلى الجامعة العربية ستكون مشروطة، وعودة العلاقات بينها وبين السعودية كذلك الامر، حيث كشف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن شروط عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وقال الجعفري في رد على سؤال عن شروط عودة العلاقات بين دمشق والرياض لقناة "الميادين" أن "الشعب السوري ينتظر ممن سفك دماء أبنائه أن يعتذر … و أن الأموال التي صرفها على الإرهاب أن يدفع مقابلها أموال لإعادة البناء بدون شروط مسبقة".

وأضاف مندوب سوريا الدائم "عليه أن يساعد الحكومة السورية في القضاء على ماتبقى من إرهاب وأن يتم الكشف عن الشبكات الجهادية و التكفيرية التي تم بنائها داخل سوريا”، مشيراً إلى تلك الشبكات الإرهابية مولتها الدول الخليجية و السعودية".

وفي 2012، قرّرت الرياض، ضمن قرار عربي وخليجي، إغلاق سفارتها في دمشق وطرد السفير السوري، كما دعمت الجيش السوري الحر، وأعلنت رفضها بقاء الأسد في السلطة، قبل أن تتراجع عن هذا المطلب في العامين الأخيرين، وتتحدث عن ضرورة إنجاز تسوية سياسية.

سويا اليوم في موقف قوة وستختار بنفسها من تريد أن تعيد العلاقات معه ومن تتريث بفعل ذلك معه حتى تنفيذ متطلباتها، لكن نعتقد ان السعودية على عجلة في امرها من اجل اعادة العلاقات مع دمشق، لأن الرياض تخشى أن تصبح خارج المعادلة السورية، بعد سلسلة الخسارات التي تعرضت لها في المنطقة لاسيما في اليمن، وبالتالي اندفاعها نحو دمشق على هذا النحو ما هو الا محاولة اخيرة لحفظ ماء وجهها وخوفا من أن تصبح خارج المعادلة السورية الجديدة، خاصة ان الرياض فشلت في تغيير النظام في سوريا ولم يستطع من دعمتهم ان يؤثر بأي شكل على الحكومة السورية وثباتها واستقرارها وقوتها.

 

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سوريا دمشق المعارضة تركيا السعودية العلاقات السعودية مقالات الاسد الحكومة السورية

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