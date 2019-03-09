تحذيرات السيد "حسن نصر الله" والاغتيالات التي قوضت الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني

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  الثلاثاء 3 محرم 1441

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خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟

خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟ الوقت- لا نعلم ان كان هناك "سحر" ما مارسه "الكيان الاسرائيلي" على آل خليفة في البحرين، لكي يدافعوا عنه بهذا الشكل المبالغ فيه، لدرجة أن الولايات المتحدة الامريكية نفسها لا تدافع عن الكيان الصهيوني بهذا الشكل...

صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً الوقت- أعربت روسيا عن استيائها من الضربة الجوية الأمريكية التي نفذتها على منطقة سكنية في محافظة "إدلب" من أجل تدمير مركز توجيه تابع للجماعات الارهابية، يدون علم موسكو وأنقرة وتعريض عملية وقف إطلاق النار الذي أعلنته دمشق في وقت سابق للخطر.

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النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي إنتهاك الکيان الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي، أثار من جديد مسألة الوجود الأمريكي المثير للجدل في العراق تحت ذريعة الحفاظ على أمن هذا البلد، وجعلها في صدارة النقاشات السياسية والرأي العام.

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

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وزير الخارجية الايراني يرفض الربط بين الاتفاقِ النووي وقضايا أخرى الوقت-أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا يمكن ربط تنفيذ الاتفاق النووي بتسوية المسائل الأخرى لأنه جرت المصادقة عليه بقرار دولي. ظريف وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الإثنين، شدد على أن إرسال واشنطن قوات إلى الخليج يوتر الأوضاع في المنطقة.

فادي باعوم : تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن والإعلان عنه خلال 10 أيام الوقت-أعلن رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي باعوم أنه خلال 10 أيام سيتم الإعلان عن تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن بمسمى "مجلس الإنقاذ الوطني" يضم العديد من القوى والمكونات الجنوبية اليمنية.

مجلس الوزراء الكويتي: يستنكر بشدة الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية الوقت-مجلس الوزراء الكويتي بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

الرئيس الايراني: لم نتخذ قراراً بالتفاوض مع أمريكا الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لم تتخذ قراراً بالتفاوض مع أمريكا الأميركية، موضحاً أنه أحياناً يحصل سوء فهم للتصريحات، وطهران لم ولن تنوي التفاوض المباشر مع أميركا والمرشد هو من يحدد أصول السياسة الإيرانية.

هآرتس: لا تحتفلوا أكثر من اللازم بنجاحنا في "خداع" حزب الله الوقت-ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه عندما ستخبو في النهاية أهازيج الاحتفالات، ويكف الإعلام

مشاهد عملية "افيفيم" النوعية تدحض المزاعم الصهيونية الوقت- عرضت قناة المنار، مشاهد خاصة لعملية المقاومة الاسلامية التي استهدفت خلالها مدرعة عسكرية اسرائيلية على طريق ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة، تدحض المزاعم الصهيونية حول العملية.

لافروف وظريف: ضرورة استمرار الجهود للقضاء على الإرهاب في سوريا وعودة المهجرين الوقت- أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف ضرورة استمرار الجهود للقضاء على الإرهاب في سورية وحل الأزمة فيها عبر صيغة استانا وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

السيد نصر الله: "إسرائيل" أثبتت للعالم أنها أوهن من بيت العنكبوت الوقت- أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الطائرتين المسيرتين اللتين أرسلهما العدو الاسرائيلي فشلتا في تحقيق أهدافهما.

10 ساعات من المفاوضات بين إيران والمسؤولين الفرنسيين في باريس الوقت- أجرى المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له مفاوضات مع الجانب الفرنسي في باريس استغرقت 10 ساعات، بحث خلالها المقترحات المطروحة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هنية: مخطط ضرب المقاومة فشل منذ بدايته وغزة عصية على الاختراق الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اليوم الاثنين، حققنا انتصارات أمنية كبيرة في المعركة الأمنية غير المرئية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ظريف يلتقي نظيره الروسي في موسكو الوقت- التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، نظيره الروسي سيرغي لافروف.

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً الوقت- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، مؤكداً "نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً".

موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ إلا أنه سيتم التراجع عنها في حال نجاح الجهود الدبلوماسية.

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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تحذيرات السيد "حسن نصر الله" والاغتيالات التي قوضت الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني

الثلاثاء 3 محرم 1441
 
 
 
 
 
تحذيرات السيد "حسن نصر الله" والاغتيالات التي قوضت الأمن والاستقرار في الداخل اللبناني

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خطاب السيد حسن نصر الله يعادل ألف انتصار

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الوقت- كشف الامين العام لحزب الله اللبناني، السيد "حسن نصر الله" في خطابه الأخير، عن استمرار اختراق الطائرات المسيّرة الصهيونية المجال الجوي اللبناني وذكر السيد "نصر الله" أخطار وعواقب هذه الاستفزازات الاسرائيلية وأشار السيد "نصر الله" في الذكرى الثانية لتحرير مرتفعات "عرسال" الواقعة في شرق لبنان من الجماعات الإرهابية التكفيرية، إلى إن التطورات الجديدة في لبنان وانتهاك الكيان الصهيوني للمجال الجوي اللبناني وإرسال طائرات بدون طيار إلى الاجواء اللبنانية يعد أمراً خطيراً للغاية. وفي خطاب ألقاه مؤخراً بمناسبة الليلة الأولى لشهر محرم الحرام، أكد السيد "نصر الله" على ضرورة وقف عمليات الانتهاكات التي تقوم بها الطائرات المسيّرة الصهيونية للمجال الجوي اللبناني، لأنها ستسهل عمليات اغتيال المسؤولين اللبنانيين وتجعل من الصعب تحديد هوية الجناة.

الانفجارات المشبوهة وزرع الفتن في لبنان

شهد لبنان منذ العام 1975 وحتى يومنا هذا تفجير241 سيارة مفخخة بما لا يقل 16 طناً من المتفجرات وفقاً للتقديرات أدت إلى سقوط 1820 قتيل و7196 جريحاً وأضرار مادية كبيرة. وكان لبعض التفجيرات أهدافا محددة ومعروفة ولكن أكثريتها كانت فقط لإرهاب وقتل المواطنين لاسيما إبان الصراع بين الفلسطينيين والأحزاب اللبنانية المؤيدة لهم من جهة والقوات اللبنانية. عمل كل طرف على إرهاب وإضعاف خصمه عبر تفجير سيارات مفخخة في منطقة سيطرته، كما تروي أخبار عن استخدام الشيخ "بشير الجميل" هذه الوسيلة ضد حزب الأحرار في تموز 1978 الذين ردوا بمثلها. ولكن العديد من المصادر الاخبارية، أكدت على أن إسرائيل كانت ضالعة في العديد من السيارات المفخخة.

حادثة اغتيال "رفيق الحريري"

على الرغم من ضخامة وبشاعة جميع الانفجارات بالسيارات المفخخة التي وقعت في العديد من المناطق اللبنانية والتداعيات السياسية - الأمنية التي خلفتها، تبقى الجريمة الأكبر في تفجير موكب الرئيس "رفيق الحريري" في 14 شباط 2005 حيث لا يزال لبنان حتى اليوم يعاني من تداعيات هذه الجريمة. ففي 14  فبراير عام  2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري"  مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل ألف كيلوغرام من مادة الـ"تي إن تي" أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت  وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من اصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الاسبق "باسل فليحان" ولقد دفن "الحريري" مع حراسه في موقع قريب من جامع "محمد الامين". و في 6 فبراير 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكبت ضد شخص معين.

وفي تلك الفترة، بذلت المحكمة الدولية الكثير من الجهود لإلصاق تهمة اغتيال "الحريري" بسوريا ولكن تلك المحكمة لم تقدم الادلة الكافية لإثبات تورط الحكومة السورية في عملية الاغتيال تلك. يذكر أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني "ديتليف ميليس" وجه اصابع الاتهام في تقريره النهائي الذي سلمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" في وقت متأخر من يوم الخميس عام 2005، للجهاز الأمني السوري بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس "رفيق الحريري"، ولكنه لم يقدم الادلة الكافية التي ذلك.

اغتيال وسام الحسن من أجل خلق فتنة داخلية في لبنان

من الجرائم البشعة التي قامت بها جهات مرتبطة بالكيان الصهيوني، جريمة اغتيال العميد "وسام الحسن" بانفجار ارهابي في منقطة ماروني الاشرفية في عام 2012. إن جريمة اغتيال "الحسن" تعيد للأذهان يوم 14 آذار 2005 بحادثة اغتيال الرئيس "الحريري". إن ما حدث في الاشرفية خطير جدا وهو يكشف أن الكيان الصهيوني بدأ يوسع حرائقه وتصدير أزماته الى لبنان، بل أنه في هذه المرة تمكن من الوصول إلى قلب لبنان الأمني وليس فقط الى جبل محسن وباب التبانة في طرابلس.إن اغتيال "وسام الحسن" جاء بمعنى بداية سلسلة من الاغتيالات، التي قد تقود الشعب اللبناني الى مزيد من المواجهات الطائفية وقد استوجبت هذه الحادثة استنفار الأمن ورفع حالة الإنذار لدى قوات الأمن مع مسك الحدود اللبنانية مع إسرائيل .

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأن "تل أبيب" عملت خلال تلك الفترة في شحن المجتمع اللبناني وتوجيه أصابع الاتهام للحكومة السورية واتهامها علانية بأنها هي من قامت بالتدبير وتنفيذ تلك الانفجارات الوحشية وفي ذلك الوقت خرج المئات من اللبنانيين إلى الشوارع مطالبين بطرد القوات السورية التي كانت متمركزة في لبنان ولكن التطورات الميدانية في الساحة اللبنانية كشفت الحقيقة الكاملة لسلسلة الانفجارات تلك وتمكنت الحكومة اللبنانية بعد ذلك من الحصول على أدلة كافية تؤكد تورط موساد الكيان الصهيوني في جميع الانفجارات والاغتيالات التي حصلت في داخل البيت اللبناني.

الاغتيال الفاشل لقائد تابع للمقاومة الفلسطينية في صيدا

في يناير 2018، انفجرت سيارة عضو حركة حماس "محمد عمر حمدان" في مدينة صيدا اللبنانية، لكنه نجا من هذه العملية الإرهابية. وبعد تلك الحادثة بعام، أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على شخص يدعى "حسين أحمد بتو"، متورط في عملية اغتيال "عمر حمدان". ولقد اعترف "حسين أحمد بتو" بالعمل مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) منذ عام 2014. كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن عملية الاغتيال الفاشلة لعضو حركة حماس "محمد عمر حمدان" في يناير 2018، نفذها مرتزق يعمل لدى الموساد الاسرائيلي وكشفت القيادة اللبنانية بأن هناك العديد من هذه الحالات التي اعترف فيها المرتزقة التابعين للموساد الاسرائيلي بالقيام بعمليات إرهابية ضد قيادات لبنانية وفلسطينية وأقر اولئك المرتزقة بتنفيذ المخابرات الإسرائيلية 14 عملية اغتيال ضد القادة الفلسطينيين والعرب على مدار العقود الثلاثة الماضية، قتلت خلالها 16 شخصية فلسطينية وعربية في 11 دولة عربية وغير عربية. وبالنظر إلى الدور الذي لعبته طائرات الكيان الصهيوني المسيّرة في تنفيذ العديد من الاغتيالات في لبنان بهدف خلق فتنة داخل البيت اللبناني، فإنه من الضروري اتخاذ خطوات فورية لمنع الطائرات الاسرائيلية من اختراق المجال الجوي اللبناني.

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كلمات مفتاحية :

حسن نصر الله اختراق الاجواء الطائرات المسيرّة اغتيالات رفيق الحريري فتنة

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