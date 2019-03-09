رئيس هيئة الحشد الشعبي في زيارة رسمية إلى روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الوقت-التقى مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في العاصمة الروسية موسكو أمين عام مجلس الأمن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، في اجتماع مشترك ضم عدداً من مسؤولي قطاعات التعاون العسكري -التقني، وعددا من مسؤولي قطاعات التعاون المشترك الأخرى بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض الأوضاع في العراق والمنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

وقد حضر اللقاء عن الجانب الروسي نائب أمين عام مجلس الأمن القومي ونائب وزير الخارجية وعدداً من مسؤولي الأركان الروسية ومسؤولي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني.

هذا وسيلتقي يوم غد بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا السيد الكسندر لافرينتييف.