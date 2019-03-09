مجلس الوزراء الكويتي: يستنكر بشدة الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية

الوقت-مجلس الوزراء الكويتي بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخراً، مؤكّداً وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت طائرتا استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد استهدفت المقاومة في لبنان آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم، وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للإسرائيليين إن عملية "أفيفيم" بداية مرحلة جديدة لحماية لبنان.