الانتخابات الرئاسية التونسية؛ من سيفوز بمفتاح قصر قرطاج؟

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  الثلاثاء 3 محرم 1441

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خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟

خلفيات انتقاد آل خليفة لـ"حزب الله" اللبناني؟ الوقت- لا نعلم ان كان هناك "سحر" ما مارسه "الكيان الاسرائيلي" على آل خليفة في البحرين، لكي يدافعوا عنه بهذا الشكل المبالغ فيه، لدرجة أن الولايات المتحدة الامريكية نفسها لا تدافع عن الكيان الصهيوني بهذا الشكل...

صحيفة روسية: الخرق الأمريكي لعملية وقف إطلاق النار في إدلب يُعدّ انتهاكاً صارخاً الوقت- أعربت روسيا عن استيائها من الضربة الجوية الأمريكية التي نفذتها على منطقة سكنية في محافظة "إدلب" من أجل تدمير مركز توجيه تابع للجماعات الارهابية، يدون علم موسكو وأنقرة وتعريض عملية وقف إطلاق النار الذي أعلنته دمشق في وقت سابق للخطر.

رسائل ردّ "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي إنتهاك الکيان الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي، أثار من جديد مسألة الوجود الأمريكي المثير للجدل في العراق تحت ذريعة الحفاظ على أمن هذا البلد، وجعلها في صدارة النقاشات السياسية والرأي العام.

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

أخبار

وثيقة سرية: ابن سلمان ينشئ مركزا للتجسس في هذه الدولة!

وثيقة سرية: ابن سلمان ينشئ مركزا للتجسس في هذه الدولة!

الوقت-كشف حساب "العهد الجديد" على "تويتر"، عن اعتزام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إنشاء وحدة أمنية متخصصة

رئيس هيئة الحشد الشعبي في زيارة رسمية إلى روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الوقت-التقى مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في العاصمة الروسية موسكو أمين عام مجلس

وزير الخارجية الايراني يرفض الربط بين الاتفاقِ النووي وقضايا أخرى الوقت-أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا يمكن ربط تنفيذ الاتفاق النووي بتسوية المسائل الأخرى لأنه جرت المصادقة عليه بقرار دولي. ظريف وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الإثنين، شدد على أن إرسال واشنطن قوات إلى الخليج يوتر الأوضاع في المنطقة.

فادي باعوم : تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن والإعلان عنه خلال 10 أيام الوقت-أعلن رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي باعوم أنه خلال 10 أيام سيتم الإعلان عن تشكيل تكتل وطني جنوبي في اليمن بمسمى "مجلس الإنقاذ الوطني" يضم العديد من القوى والمكونات الجنوبية اليمنية.

مجلس الوزراء الكويتي: يستنكر بشدة الهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية الوقت-مجلس الوزراء الكويتي بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

الرئيس الايراني: لم نتخذ قراراً بالتفاوض مع أمريكا الوقت-أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لم تتخذ قراراً بالتفاوض مع أمريكا الأميركية، موضحاً أنه أحياناً يحصل سوء فهم للتصريحات، وطهران لم ولن تنوي التفاوض المباشر مع أميركا والمرشد هو من يحدد أصول السياسة الإيرانية.

هآرتس: لا تحتفلوا أكثر من اللازم بنجاحنا في "خداع" حزب الله الوقت-ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه عندما ستخبو في النهاية أهازيج الاحتفالات، ويكف الإعلام

مشاهد عملية "افيفيم" النوعية تدحض المزاعم الصهيونية الوقت- عرضت قناة المنار، مشاهد خاصة لعملية المقاومة الاسلامية التي استهدفت خلالها مدرعة عسكرية اسرائيلية على طريق ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة، تدحض المزاعم الصهيونية حول العملية.

لافروف وظريف: ضرورة استمرار الجهود للقضاء على الإرهاب في سوريا وعودة المهجرين الوقت- أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف ضرورة استمرار الجهود للقضاء على الإرهاب في سورية وحل الأزمة فيها عبر صيغة استانا وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

السيد نصر الله: "إسرائيل" أثبتت للعالم أنها أوهن من بيت العنكبوت الوقت- أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الطائرتين المسيرتين اللتين أرسلهما العدو الاسرائيلي فشلتا في تحقيق أهدافهما.

10 ساعات من المفاوضات بين إيران والمسؤولين الفرنسيين في باريس الوقت- أجرى المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له مفاوضات مع الجانب الفرنسي في باريس استغرقت 10 ساعات، بحث خلالها المقترحات المطروحة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هنية: مخطط ضرب المقاومة فشل منذ بدايته وغزة عصية على الاختراق الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اليوم الاثنين، حققنا انتصارات أمنية كبيرة في المعركة الأمنية غير المرئية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ظريف يلتقي نظيره الروسي في موسكو الوقت- التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، نظيره الروسي سيرغي لافروف.

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً الوقت- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، مؤكداً "نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً".

موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ إلا أنه سيتم التراجع عنها في حال نجاح الجهود الدبلوماسية.

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان الوقت- شنّ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوماً بطائرات قاصف 2 k على تجمعات المرتزقة قبالة جيزان.

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها الوقت- أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الايراني في الشؤون القانونية والبرلمانية، يوم الاحد، بعد ان شاهدنا أطماع أمريكا، اجبرناها في المحكمة الدولية من خلال استراتيجية المقاومة على الاعتراف أمام 9 قضاة دوليين بوجود أموال إيرانية لديها.

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ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
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العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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الانتخابات الرئاسية التونسية؛ من سيفوز بمفتاح قصر قرطاج؟

الثلاثاء 3 محرم 1441
 
 
 
 
 
الانتخابات الرئاسية التونسية؛ من سيفوز بمفتاح قصر قرطاج؟

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لجنة الهيئة الانتخابية التونسية تعلن القائمة النهائية الرسمية للمرشحين للرئاسة

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الوقت- بعد ظهر يوم الخميس الموافق لـ 25 يوليو 2019، أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس "الباجي قايد السبسي" عن عمر ناهز 92 عاما، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث نقل للمستشفى، مساء الأربعاء، وهو بحالة حرجة. ويأتي رحيل الرئيس التونسي قبل أربعة أشهر من انتخابات الرئاسة، التي قال إنه لن يترشح لها. الجدير بالذكر أن وفاة "السبسي" تسببت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تونس، وبالفعل بدأت الحملات الانتخابية رسميًا للترشح يوم السبت الاول من سبتمبر الحالي.

وفي هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأن مرشحو الرئاسة في تونس بدأوا يوم الاثنين الماضي بحملاتهم الانتخابية بالإعلان عن برامجهم وإطلاق حملات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين للتصويت لهم في الانتخابات المقررة يوم 15 سبتمبر والتي تمثل اختبارا جديدا للديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي. ولفتت تلك المصادر إلى أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت 26 مرشحا بينهم امرأتان ومن بين المرشحين يأتي أسم "نبيل القروي" رجل الأعمال وصاحب قناة "نسمة" الخاصة والمسجون حالياً حيث تم إيقافه قبل نحو أسبوعين بسبب شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي. ويتوقع الكثير من الخبراء السياسيين بأن تكون المنافسة على منصب الرئيس محتدمة بين رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" ووزير الدفاع "عبد الكريم الزبيدي" ورئيس الوزراء السابق "مهدي جمعة" وكذلك الرئيس السابق "المنصف المرزوقي".

ومن بين المرشحين البارزين يأتي أيضا أسم "عبد الفتاح مورو" نائب رئيس حزب النهضة الإسلامية وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة في تاريخ النهضة. ومع حلول منتصف الليل خرج أغلب المرشحين لإلصاق صورهم وبرامجهم الانتخابية برفقة أنصار لهم في شوارع العاصمة وعدة مدن أخرى. وقال المرشح "مورو" عندما كان برفقة أنصاره في العاصمة التونسية: "نحن نريد النجاح بهدف أن نغير حياة التونسيين للأفضل ولتعزيز المسار الديمقراطي". وأما "الشاهد" فاختار أن يبدأ حملته في حي الكبارية الشعبي المهمش بالعاصمة وسط مئات من أنصاره بعد دقائق من بدأ الحملة الانتخابية. وبدأ أنصار "القروي" في تعليق صوره وبرامجه الانتخابية في تحد لقرار قضائي بسجنه قائلين إن حملتهم ستبدأ بحشد كبير في "قفصة" بجنوب البلاد.

وأضافت تلك المصادر الاخبارية بأنه من بين من قبلت أوراق ترشحهم أيضا "ناجي جلول" وزير التربية الأسبق والأمين العام السابق لحزب نداء تونس، والذي ترشح كمستقل، و"محسن مرزوق" رئيس حزب " مشروع تونس" ، و"حما الهمامي" المتحدث باسم ائتلاف الجبهة الشعبية، و"حمادي الجبالي" الذي كان رئيسا لحركة النهضة. كما ضمت القائمة امرأتين هما، "عبير موسى" رئيس حزب الدستوري الحر، و"سلمى بنت محمد اللومي" والتي كانت قيادية بحزب "نداء تونس" والتي ترشحت في تلك الانتخابات عن حزب "الأمل".

مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تونس

للمرة الأولى في تاريخ تونس، ينظم التلفزيون الحكومي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بالاشتراك مع منظمة "مبادرة مناظرة" ثلاث مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 15 سبتمبر/أيلول. وحل رئيس حزب قلب تونس  نبيل القروي في المجموعة الأولى التي ستبث يوم 7 سبتمبر 2019  وفيها كل من المترشحين عبد الفتاح مورو عمر منصور محمد عبو عبير موسى ناجي جلول مهدي جمعة منصف المرزوقي وعبيد البريكي. أما المجموعة الثانية تتكون من 9 أفراد تبث يوم 8 سبتمبر 2019 وفيها كل من محسن مرزوق منجي الرحوي الياس الفخفاخ محمد الهاشمي الحامدي عبد الكريم الزبيدي محمد الصغير النوري حمادي الجبالي محمد لطفي مرايحي حاتم بولبيار. وأما المجموعة الثالثة وتتكون من 8 مرشحين يوسف الشاهد قيس سعيد حمة الهمامي سليم الرياحي صافي سعيد سيف الدين مخلوف سعيد العايدي سلمى اللومي.

العنف السياسي يهدد الانتخابات الرئاسية في تونس

كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأن بوادر التشنج والشحن الانتخابي بين الأطراف السياسية وأنصارهم بدأت مبكرا، وزادت من مخاوف المراقبين للمشهد الانتخابي، من أن يتطور هذا التوتر إلى موجة عنف سياسي مخيف مع قرب موعد التصويتوفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي "فريد العليبي"، أن إمكانية حدوث عنف سياسي وانتخابي واردة جدا، موضحا أن ما حدث حتى الآن في الساحة السياسية بتونس، يشير إلى أن المعركة الانتخابية ستكون حامية، وهي ناتجة عن تراكمات أزمة سياسية قديمة، يحاول كل طرف الخروج منها على حساب الطرف المقابل، بالقول إنه الأنسب لتسيير دواليب الدول، وعندما يحدث انحباس على هذا الصعيد، تكون تصفية الحسابات، لأن الكل يرى أنه الأجدر بالكرسي.

وأضاف "العليبي"، أن هذا الصراع السياسي يمكن أن يتحول بسهولة إلى عنف، لافتا إلى أن بوادره الأولى ظهرت فعليا، منذ أن تم سجن غريم رئيس الحكومة "يوسف الشاهد"، المرشح "نبيل القروي"، وإهانة خصمه الآخر "حافظ قايد السبسي" في المطار، وقبلهما نفي منافسه "سليم الرياحي" خارج البلاد، مشيرا إلى أن "لهؤلاء أوراقا يمكن استعمالها، ويمكن أن تخرج الصراع عن السيطرة ليتحول إلى تصفيات متبادلة معلنة. وعلى عكس "العليبي"، الذي حذّر من مرحلة خطيرة تنتظر العملية الانتخابية، قلل الكاتب المختص في الشؤون السياسية "سرحان الشيخاوي" من ذلك، واعتبر أن مظاهر التشنج الحالية في الساحة السياسية التونسية، ظاهرة صحية، تدل على شدة التنافس الانتخابي، ولا يمكن أن تتطور إلى مستويات أخرى من العنف السياسي.

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انتخابات تونسية منافسة السبسي تشنج الاوضاع المرشحين الفوز

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