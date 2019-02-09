السيد نصر الله: "إسرائيل" أثبتت للعالم أنها أوهن من بيت العنكبوت

الوقت- أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الطائرتين المسيرتين اللتين أرسلهما العدو الاسرائيلي فشلتا في تحقيق أهدافهما.

وفي كلمة له قال السيد نصر الله "إن ردّ المقاومة على العدوان الإسرائيلي الأخير يتألف من عنوانين.. الأول ميداني على الحدود مع فلسطين المحتلة والثاني يرتبط بملف المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان".

كما شدد السيد نصر الله على أن المقاومة الوطنية اللبنانية لن تقبل بفرض معادلات جديدة وتضييع الإنجازات التي حققتها في حرب تموز.

وأضاف السيد نصر الله: أكبر خط أحمر منذ عشرات السنين للعدو الإسرائيلي كسرته المقاومة اللبنانية بردها أمس مؤكداً أن المقاومة ثبتت معادلة قوة الردع وأعطتها قوة ردع أكبر وأهم، وانتقلت من الرد في الأراضي اللبنانية المحتلة إلى أرض فلسطين المحتلة.

وصرّح أن الجيش اللبناني بقي على الحدود والمقاومون كانوا موجودين حيث يجب ان يكونوا مؤكداً أن "إسرائيل" التي كانت ومازالت تقدم نفسها صاحبة اقوى جيش اثبتت للعالم أنها أوهن من بيت العنكبوت.

وتابع السيد نصر الله: إن الأول من أيلول بداية لمرحلة جديدة من الوضع عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة للدفاع عن شعب لبنان وسيادته وكرامته وأمنه وليس هناك خطوط حمراء.