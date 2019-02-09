10 ساعات من المفاوضات بين إيران والمسؤولين الفرنسيين في باريس

الوقت- أجرى المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له مفاوضات مع الجانب الفرنسي في باريس استغرقت 10 ساعات، بحث خلالها المقترحات المطروحة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن مفاوضات مضغوطة جرت اليوم الاثنين بين إيران وفرنسا على مستوى كبار الخبراء ترأس السيد عباس عراقجي الوفد الإيراني والذي ضمّ فيه مساعدا البنك المركزي ووزارة النفط الإيرانية والسفير الإيراني في باريس.

كما بحث الجانبان في هذه المفاوضات التي استغرقت 10 ساعات تفاصيل السيناريو هات المحتملة بشكل مسهب لدفع المبادرة المطروحة من قبل الرئيسين الايراني والفرنسي الى الامام.

وكان المحور الرئيس لهذه المباحثات كيفية تحقيق مطالب ومصالح إيران في الاتفاق النووي، وقرر الجانبان مواصلة العمل بشكل مكثف على هذه السيناريوهات وتعزيز مشاوراتهما مع سائر الأطراف المعنية واستمرار المباحثات مع بعضهما البعض في مختلف الأصعدة.