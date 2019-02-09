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  الإثنين 2 محرم 1441

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مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

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الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان الوقت- شنّ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوماً بطائرات قاصف 2 k على تجمعات المرتزقة قبالة جيزان.

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها الوقت- أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الايراني في الشؤون القانونية والبرلمانية، يوم الاحد، بعد ان شاهدنا أطماع أمريكا، اجبرناها في المحكمة الدولية من خلال استراتيجية المقاومة على الاعتراف أمام 9 قضاة دوليين بوجود أموال إيرانية لديها.

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية سيتوجه الثلاثاء إلى بنغلاديش وبعدها إلى اندونيسيا وفيما يتعلق بزيارة ظريف لنيويورك قال إن سارت الأوضاع بشكل حسن فانه سيقوم بهذه الزيارة.

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مقالات

كواليس الهجوم الأمريكي على إرهابيي القاعدة في إدلب

الإثنين 2 محرم 1441
 
 
 
 
 
كواليس الهجوم الأمريكي على إرهابيي القاعدة في إدلب

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الانقسامات تسرع تآكل هيئة تحرير الشام مع اقتراب معركة ادلب

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الوقت- أعلن البنتاغون بالأمس أن سنتكوم (مقر القيادة المركزية الأمريكية) استهدف اجتماعاً لقادة القاعدة يوم السبت الماضي عبر هجوم على قواعدهم في شمال إدلب بسوريا.

وقال المقدم "إيرل براون" مسؤول العمليات الإعلامية بالقيادة المركزية في بيان "إن العملية قد استهدفت قادة القاعدة الذين يشكلون تهديداً علی المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء".

كما قال براون إن تدمير هذه القواعد سيحد من قدرة القاعدة على تنفيذ الهجمات وزعزعة استقرار المنطقة.

وبعد هذا الهجوم، تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً من الإرهابيين وقادة الجماعات الإرهابية.كما أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل "أبو محمد الجولاني" زعيم ما يسمی بـ "هيئة تحرير الشام" الإرهابية.

وفي هذا الصدد، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان "رامي عبد الرحمن" إن الهجوم الصاروخي الأمريكي "استهدف اجتماعًا عقده قادة "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" وغيرها من الجماعات المتحالفة معهم داخل معسكر تدريبي".

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة حراس الدين الإرهابية وحليفتها أنصار التوحيد تعملان في منطقة أدلب، وهما عضوان في غرفة عمليات مشترکة سابقة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، وتديرها هيئة تحرير الشام.

لکن النقطة الهامة الآن هي أن توقيت الهجوم الأمريكي قد تزامن مع إطلاق خطة جديدة لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري والمعارضين الموالين لتركيا.

في الواقع، بعد فترة طويلة من النشاط الواسع النطاق لهيئة التحرير الشام الإرهابية في إدلب والمحافظات المجاورة لها أي حماة وحلب، قررت الولايات المتحدة فجأةً اتخاذ إجراءات ضد القادة الإرهابيين لتنظيم القاعدة. لكن السؤال المهم الآن هو، ما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها من خلال هذا الهجوم؟

الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش ومنع تقدم الجيش السوري

من المؤكد أن أهم هدف للولايات المتحدة في مهاجمة مقر الإرهابيين في إدلب، يتمثل في الجهود التي تبذلها واشنطن للحفاظ على الأزمة والحرب في سوريا، إلا أن التقدم الأخير الذي حققه الجيش السوري في إدلب لاستعادة المناطق التي يحتلها الإرهابيون، وعلى وجه الخصوص استعادة السيطرة علی مدينة "خان شيخون" الإستراتيجية، قد أوجد تحديات لتحقيق هذا الهدف.

تعتبر محافظة أدلب في شمال غرب سوريا الجزء الرئيسي الأخير من البلاد الذي لا يزال في أيدي المتمردين بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب. ومع استعادة السيطرة علی إدلب، سينتهي لغز الأزمة الكبير والمعقد في سوريا، الأمر الذي سيشکل هزيمةً كاملةً لجبهة معارضي دمشق الدوليين. وفي هذا السياق، بدأت قوات الجيش السوري مدعومةً من روسيا ومقاتلي المقاومة، هجمات واسعة النطاق على معقل الإرهابيين الرئيسي في إدلب منذ منتصف مايو.

مع ذلك، في الجولة الأخيرة من محادثات أستانا (الجولة الثالثة عشرة) بين إيران وروسيا وتركيا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في إدلب. لكن بعد أيام قليلة من هذا الاتفاق، استأنف الجيش السوري عملياته بسبب انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الإرهابيين.

قيادة الجيش السوري ذكرت في بيان لها في 14 أغسطس، أن الجيش قد وافق في 1 أغسطس علی وقف لإطلاق النار في منطقة "الحد من التوتر" في إدلب، "لكن الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا رفضت الالتزام ونفذت هجمات على المدنيين في المناطق الآمنة".

وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن السلطات الأمريكية هاجمت اجتماع قادة إرهابيي "هيئة تحرير الشام" والمجموعات المتحالفة معها، لمنع انتهاك وقف إطلاق النار من قبلهم مجدداً، حتی يضعفوا هيئة تحرير الشام (القاعدة) بعد وفاة الجولاني، ويوفروا الأرضية لتقسيم هذه الهيئة إلى مجموعات جديدة لا يشملها تصنيف الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية(مثل الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا بزعم أنها معتدلة)، وهکذا يمكن أيضاً أن تنضم هذه المجموعات إلی الجماعات المرتبطة بتركيا. ومن شأن الهجوم الأمريکي بطبيعة الحال أن يخلق تحديات لأسس الشرعية الدولية لاستمرار هجمات الجيش السوري على إدلب التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة.

وجدير بالذکر أن إتخاذ مثل هذه الخطوات ليس جديداً بالنسبة إلی الأمريکيين وقد تم سابقاً بالفعل.  

هذه الجماعة الإرهابية التي اسمها الكامل هو "جبهة النصرة لأهل الشام"، اضطرت إلی تغيير اسمها إلى "هيئة فتح الشام" في عام 2016، بعد ضغوط المجتمع الدولي وأمريكا، بهدف مسح سجلها من الجرائم الوحشية، وإنكار صلاتها بتنظيم القاعدة. وتكررت هذه الخطوة مرةً أخرى في يناير 2017 حيث تم تغيير اسمها إلی "تحرير الشام".

 

 

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كلمات مفتاحية :

أمريكا هجوم إدلب القاعدة هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني وقف إطلاق النار

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