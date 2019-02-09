هنية: مخطط ضرب المقاومة فشل منذ بدايته وغزة عصية على الاختراق

الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اليوم الاثنين، حققنا انتصارات أمنية كبيرة في المعركة الأمنية غير المرئية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار هنية إلى أن هناك مخطط صهيوني وإقليمي وخارجي وداخلي لضرب المنظومة الأمنية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابع: أولويتنا واضحة في مواجهة المخططات الصهيونية ولن يتمكنوا من تغيير جدولة اولوياتنا، قائلاً: إن مخطط ضرب المقاومة فشل منذ بدايته وغزة عصية على الاختراق، وستكون لدينا هجمة مرتدة بعد ما تعلنه الداخلية الفلسطينية.

وبيّن أن انعطافة خطيرة عاشتها فلسطين ولاسيما قطاع غزة في الايام الماضية، منوها الى ان الأجهزة الامنية في غزة شكلت درع المقاومة في قطاع غزة.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية في غزة قادرة على استيعاب المفاجآت والمنعطفات الخطيرة، قائلاً: إن دلالة التوقيت والسياق الإقليمي لتفجيرات غزة يدلان على أن المستفيد الأكبر هو العدو الصهيوني.

وأشار هنية إلى أن العدو أراد من وراء التفجيرات فصل غزة عمّا قد يحصل على الحدود الشمالية.