تفاصيل عملية "حزب الله" في الجليل الشمالي؛ ماذا استهدفت صواريخ المقاومة وكيف كان الرد الاسرائيلي ؟ + صور

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  الإثنين 2 محرم 1441

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رسائل ردّ "حزب الله"

رسائل ردّ "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي إنتهاك الکيان الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي، أثار من جديد مسألة الوجود الأمريكي المثير للجدل في العراق تحت ذريعة الحفاظ على أمن هذا البلد، وجعلها في صدارة النقاشات السياسية والرأي العام.

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

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السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

أخبار

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هنية: مخطط ضرب المقاومة فشل منذ بدايته وغزة عصية على الاختراق

الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اليوم الاثنين، حققنا انتصارات أمنية كبيرة في المعركة الأمنية غير المرئية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ظريف يلتقي نظيره الروسي في موسكو الوقت- التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، نظيره الروسي سيرغي لافروف.

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً الوقت- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، مؤكداً "نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً".

موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ إلا أنه سيتم التراجع عنها في حال نجاح الجهود الدبلوماسية.

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان الوقت- شنّ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوماً بطائرات قاصف 2 k على تجمعات المرتزقة قبالة جيزان.

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها الوقت- أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الايراني في الشؤون القانونية والبرلمانية، يوم الاحد، بعد ان شاهدنا أطماع أمريكا، اجبرناها في المحكمة الدولية من خلال استراتيجية المقاومة على الاعتراف أمام 9 قضاة دوليين بوجود أموال إيرانية لديها.

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية سيتوجه الثلاثاء إلى بنغلاديش وبعدها إلى اندونيسيا وفيما يتعلق بزيارة ظريف لنيويورك قال إن سارت الأوضاع بشكل حسن فانه سيقوم بهذه الزيارة.

بيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية حزب الله الوقت- قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقاً لتطور الأحداث.

لجان المقاومة: ردّ المقاومة ترسيخ لمعادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الوقت- أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن رد حزب الله اللبناني باستهدافه آلية لجيش الاحتلال وإصابتها بصورة شمال فلسطين المحتلة، نقلةً نوعية مهمة في قواعد الاشتباك.

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار الوقت- أدان قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي من جريمة بشعة ووحشية بحق الأسرى في سجن ذمار ليلة أمس، مؤكداً أن العدو تعمّد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيّأ للخروج ضمن صفقة تبادل.

شمخاني: شعار "هيهات منّا الذلة" قد لاح مرة أخرى في أفق العالم الوقت- أشاد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، بالرد الانتقامي لحزب الله في بداية أيام شهر محرم الحرام وانعقاد مجالس العزاء الحسيني عليه السلام مبيناً أن صدى شعار " هيهات منّا الذلة" الباعث للفخر قد لاح مرة أخرى في أفق العالم .

جيش الاحتلال يستخدم قذائف فوسفورية في مارون الراس الوقت- ذكرت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية في القصف على بلدة مارون الراس رداً على عملية حزب الله بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم.

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير الوقت- قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير.

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال الوقت- أعلنت مصادر إعلامية مقتل قائد الفرقة الشمالية لكيان الاحتلال جراء عملية حزب الله عند ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة.

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تفاصيل عملية "حزب الله" في الجليل الشمالي؛ ماذا استهدفت صواريخ المقاومة وكيف كان الرد الاسرائيلي ؟ + صور

الإثنين 2 محرم 1441
 
 
 
 
 
تفاصيل عملية "حزب الله" في الجليل الشمالي؛ ماذا استهدفت صواريخ المقاومة وكيف كان الرد الاسرائيلي ؟ + صور

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رسائل ردّ "حزب الله"

بيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية حزب الله

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الوقت- شن حزب الله اللبناني عملية عسكرية انتقامية الليلة الماضية على مواقع داخل إسرائيل، رداً على قيام الكيان الصهيوني باغتيال الشهيدين "حسن زبيب" و"ياسر ضاهر" في قرية "عقربا" السورية، حيث قامت وحدة الصواريخ التابعة لقوات "حزب الله" العسكرية باستهداف مركبة عسكرية من نوع "wolf" بصواريخ مضادة للدروع. ووفقا لبيان الكيان الصهيوني لم يستبب هذا الهجوم بأي إصابات أو خسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن هذا الكيان الغاصب حاول إخفاء الخسائر التي مُني بها في هذه العملية. ولفتت تلك المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية قامت يوم أمس الاحد باستهداف أطراف بلدة "مارون الراس"، التي تقع على الجهة المقابلة من منطقة "أفيفيم".

تفاصيل المنطقة التي قام حزب الله بتنفيذ هجوم داخلها

إن منقطة "أفيفيم" هي عبارة عن قرية زراعية تقع في شمال إسرائيل، في منطقة الجليل الشمالي وتبعد هذه القرية أقل من كيلومتر واحد من الخط الازرق مع لبنان، على أرض قرية "صلحا" الفلسطينية، التي هجر منها سكانها بعد مجزرة نفذتها القوات الإسرائيلية بتاريخ 18 أغسطس 1948. ولقد أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان أنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر يوم أمس الأحد، قامت مجموعة الشهيدين "حسن زبيب" و"ياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة "افيفيم" الواقعة شمال فلسطين وتمكنوا من قتل وجرح جميع الجنود الاسرائيليين الذي كانوا على متن تلك الآلية العسكرية.

ردود الفعل الدولية والعربية

توالت ردود الفعل الدولية والعربية على التطورات العسكرية التي وقعت عصر يوم أمس الاحد بين لبنان واسرائيل. حيث اصدرت الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه: "نتابع بقلق إطلاق النار على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وندعو الجميع إلى تحمل مسؤولية والعودة السريعة إلى الهدوء". في حين افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" ان باريس تكثف اتصالاتها في المنطقة لتفادي التصعيد بين لبنان واسرائيل. من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" إن هجوم حزب الله على الجيش الإسرائيلي هو رد بالمثل وسياسة الحزب تستند إلى الدفاع عن مصالح لبنان. ومن جهته، أكد "أنور قرقاش"، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية الذي يعبر عن مصالحها الوطنية.

وبدورها، حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد العسكري في جنوبي لبنان، مشددة على أن الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج الوضع عن السيطرة. وحمل بيان الجامعة العربية، المجتمع الدولي مسؤولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية، مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها. وأوضحت أن الحفاظ على مصداقية المؤسسات اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يمّثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصب في صالح لبنان وشعبه. وشدد البيان على أن السياسة الإسرائيلية تستهدف ضرب التماسك اللبناني وبالتالي فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني ووضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار.

ردود فعل فصائل فلسطينية لرد حزب الله على جرائم الاحتلال

ثمنت حركة "حماس" الهجوم الذي قام به حزب الله ضد الاحتلال الصهيوني رداً على جرائمه التي استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان. وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء يوم الأحد، إن يد المقاومة في لبنان وفلسطين لن تكون مغلولة عن مواجهة هذا العدو وردعه. وشددت على حق حزب الله وكل قوى المقاومة في الرد على العدوان ومقاومة الاحتلال الصهيوني وخلق معادلات الردع معه؛ ليتوقف عن عدوانه وجرائمه.

ومن جهتها، ثمنت حركة الجهاد الاسلامي، الرد البطولي للمقاومة اللبنانية" عقب استهدف دورية إسرائيلية بصواريخ موجهة. وقالت الجهاد الاسلامي في تصريح صحفي: "نبارك هذا الرد لقيادة المقاومة ومجاهديها وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني وذوي الشهداء". ومن جانبها، توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحية الحارة من أبطال المقاومة الاسلامية على عمليتهم البطولية التي استهدفت ناقلة جند لقوات العدو الاسرائيلي وقتل وجرح من فيها على الحدود الفلسطينية اللبنانية في استهداف نوعي لإسرائيل التي تمادت في عدوانها ضد لبنان وسوريا والعراق

تعرّف على الآلية الاسرائيلية التي استهدفتها صواريخ المقاومة

إن الآلية الاسرائيلية التي استهدفتها صواريخ المقاومة، هي عربة مدرعة متعددة المهام من طراز (wolf) وهذا العربة هي من إنتاج شركة "رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية"، وتتسع لـ8 جنود ولقد دخلت في خدمة الجيش الإسرائيلي منذ العام 2005 وهي مخصصة لجميع أنواع المهمات المصفحة بما في ذلك القيام بالدوريات العامة ونقل الجنود والبضائع وغيرها.

عمليات المقاومة واثبات معادلة القوة الجديدة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ "نعيم قاسم" على أن حزب الله في لبنان استطاع اثبات معادلة القوة، لافتاً الى أن هذه المقاومة تحرر وتحمي. ولفت إلى أن حزب الله أرغم اسرائيل على قواعد اشتباك، أدت الى ردعها، فالعين بالعين والسن بالسن والقتل بالقتل. وأكد على أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك ونحن في الخط المنصور قولًا وعملاً.

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هجوم صاروخي انتقام حزب الله الكيان الصهيوني أفيفيم ردود مؤيدة

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