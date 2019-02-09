الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً

الوقت- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، مؤكداً "نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً".

قال الشيخ قاسم في كلمة له خلال الليلة الثانية من المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت: "إن المقاومة أرغمت "اسرائيل" على قواعد اشتباك أدّت الى ردعها فالعين بالعين والسن بالسن والقتل بالقتل".

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله أن هذه المقاومة تحرر وتحمي، وأن حزب الله في لبنان استطاع أن يثبت معادلة القوة. وفقاً لموقع العهد الإخباري.