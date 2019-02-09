موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ

الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ إلا أنه سيتم التراجع عنها في حال نجاح الجهود الدبلوماسية.

وفي تصريح له قال موسوي: إنه "في الوقت الذي منحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفرصة للدبلوماسية والتعاطي والحوار ولا سيما في سياق تنفيذ تعهدات الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق النووي بالتزاماتها فإنه تم تصميم وإعداد الخطوة الثالثة في تقليص التزامات إيران".

وتابع: إن "الخطوة الثالثة صممت وجاهزة وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية من أجل إيجاد توازن بين حقوق والتزامات إيران في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي ألّا تتخذ إيران هذه الخطوة في حال تم تنفيذ التزامات الأوروبيين .. كما أنه في حال كانت الظروف مواتية ومقبولة فيمكن إعادة النظر في الخطوتين الأولى والثانية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بضعة أشهر وستفي إيران مرة أخرى بكامل التزاماتها تجاه الاتفاق النووي".