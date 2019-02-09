سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 2 محرم 1441

إخترنا لكم

رسائل ردّ "حزب الله"

رسائل ردّ "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي إنتهاك الکيان الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي، أثار من جديد مسألة الوجود الأمريكي المثير للجدل في العراق تحت ذريعة الحفاظ على أمن هذا البلد، وجعلها في صدارة النقاشات السياسية والرأي العام.

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة" الوقت - كانت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي العراقية واللبنانية، واحدة من أهم التطورات في المنطقة في نظر وسائل الإعلام والخبراء في الأيام الأخيرة...

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

أخبار

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً الوقت- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، مؤكداً "نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً".

موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ إلا أنه سيتم التراجع عنها في حال نجاح الجهود الدبلوماسية.

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان الوقت- شنّ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوماً بطائرات قاصف 2 k على تجمعات المرتزقة قبالة جيزان.

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها الوقت- أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الايراني في الشؤون القانونية والبرلمانية، يوم الاحد، بعد ان شاهدنا أطماع أمريكا، اجبرناها في المحكمة الدولية من خلال استراتيجية المقاومة على الاعتراف أمام 9 قضاة دوليين بوجود أموال إيرانية لديها.

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية سيتوجه الثلاثاء إلى بنغلاديش وبعدها إلى اندونيسيا وفيما يتعلق بزيارة ظريف لنيويورك قال إن سارت الأوضاع بشكل حسن فانه سيقوم بهذه الزيارة.

بيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية حزب الله الوقت- قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقاً لتطور الأحداث.

لجان المقاومة: ردّ المقاومة ترسيخ لمعادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الوقت- أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن رد حزب الله اللبناني باستهدافه آلية لجيش الاحتلال وإصابتها بصورة شمال فلسطين المحتلة، نقلةً نوعية مهمة في قواعد الاشتباك.

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار الوقت- أدان قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي من جريمة بشعة ووحشية بحق الأسرى في سجن ذمار ليلة أمس، مؤكداً أن العدو تعمّد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيّأ للخروج ضمن صفقة تبادل.

شمخاني: شعار "هيهات منّا الذلة" قد لاح مرة أخرى في أفق العالم الوقت- أشاد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، بالرد الانتقامي لحزب الله في بداية أيام شهر محرم الحرام وانعقاد مجالس العزاء الحسيني عليه السلام مبيناً أن صدى شعار " هيهات منّا الذلة" الباعث للفخر قد لاح مرة أخرى في أفق العالم .

جيش الاحتلال يستخدم قذائف فوسفورية في مارون الراس الوقت- ذكرت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية في القصف على بلدة مارون الراس رداً على عملية حزب الله بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم.

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير الوقت- قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير.

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال الوقت- أعلنت مصادر إعلامية مقتل قائد الفرقة الشمالية لكيان الاحتلال جراء عملية حزب الله عند ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة.

الرئيس التركي يهدد بإقامة المنطقة الآمنة بصورة أحادية! الوقت- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، أن القوات التركية ستنفذ عمليتها العسكرية اذا لم تتمكن

لجنة الهيئة الانتخابية التونسية تعلن القائمة النهائية الرسمية للمرشحين للرئاسة الوقت- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم الأحد، القائمة النهائية الرسمية للمرشحين المقبولين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 15 أيلول / سبتمبر المقبل.

نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بوضع أهداف عدة للمقاومة للتخلص من صداع ردّ حزب الله! الوقت- كشفت مصادر إعلامية ميدانية لبنانية يوم أمس السبت أن " الاحتلال وضع أهدافاً عدة للمقاومة لكي تنفذ ردها الموعود لكن المقاومة تصر على أن الأمر بيدها".

رئيس مجلس النواب اللبناني: حركة أمل والمقاومة لن تسمحا "لإسرائيل" بترميم صورتها على حساب لبنان الوقت- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، يوم أمس السبت خلال كلمة له في الذكرى الـ 41 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه إن "حركة أم

40 قتيلاً وعشرات الجرحى السعوديين في غارات للسعودية على سجن للأسرى في ذمار اليمنية! الوقت- قالت قناة المسيرة اليمنية، ان الأطقم الطبية انتشلت أربعين جثة من ضحايا غارات التحالف السعودي على

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير

رسائل ردّ "حزب الله"

لماذا نعتقد أن "إسرائيل" تتعاون مع "داعش" لاستنزاف حماس؟

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال

تشكيل منطقة آمنة.. من المخاوف الكردية إلی انعدام الثقة التركية

بيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية حزب الله

شمخاني: شعار "هيهات منّا الذلة" قد لاح مرة أخرى في أفق العالم

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي

ماكرون: عصر الهيمنة الغربية في العالم سينتهي

طهران تحكم بالسجن على عميلين للموساد

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟

الجعفري: أمريكا شريكة في العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان

القوات اليمنية تسقط الطائرة المسيرة "إم كيو 9" الأمريكية؛ إنجازات دفاعية ثورية تحققها الايادي اليمنية + صور

فرنسا: لم تكن لدينا نية لعقد لقاء بين ظريف وترامب

التجارة السورية: ينبغي رفع مستوى التبادل التجاري مع طهران

داوود أوغلو يرد على إردوغان: سأكشف أسراراً تجعل وجوه الكثيرين تسوّد

ايران: أمسينا أقوى بلد في المنطقة بفضل تقدم التصنيع الدفاعي

حقوق الانسان في السعودية.. من تعذيب النساء في الداخل إلى اغتيال المعارضة في الخارج

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

أهداف زيارة أردوغان إلى روسيا

40 قتيلاً وعشرات الجرحى السعوديين في غارات للسعودية على سجن للأسرى في ذمار اليمنية!

ماذا تريد ادارة ترامب من المحادثات مع "أنصار الله"؟

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

الرياضيون العرب ورفض التطبيع الرياضي..هل يركعون في نهاية المطاف للمساومات الإسرائيلية؟

السعودية تضطهد الأقليات الشيعية بذرائع سياسية

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

التايمز البريطانية: أمريكا يتم تدميرها من الداخل

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

الجيش السوري يدخل مدينة "خان شيخون".. كيف تحقق هذا النصر بعد خمس سنوات ؟

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد"

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية

الإثنين 2 محرم 1441
 
 
 
 
 
سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

وقالت الشرطة إن ثاني حادث إطلاق نار جماعي في تكساس، خلال أربعة أسابيع، بدأ عصر أول من أمس السبت، بإيقاف المسلح على طريق سريع وانتهى بمحاصرة الضباط له في ساحة لانتظار السيارات بمجمع لدور السينما في مدينة أوديسا.

كما لم تكشف السلطات أسماء الضحايا أو اسم المسلح، لكنها قالت إنه رجل أبيض في الثلاثينيات من عمره ومعروف للشرطة وإنه من سكان المنطقة.

وقالت السلطات إن التحقيق مستمر، لكن لا يوجد رابط واضح بالإرهاب المحلي أو الدولي.

من جهته قال قائد شرطة أوديسا، مايكل جيرك، في مؤتمر صحفي إنه "لا توجد إجابات قاطعة على الدوافع أو الأسباب في هذه المرحلة، لكننا متأكدون تماماً أن (المسلح) تصرف بمفرده"، وتابع إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 22.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السلطات الأمريكية ولاية تكساس إطلاق نار

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة