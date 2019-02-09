اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان

الوقت- شنّ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوماً بطائرات قاصف 2 k على تجمعات المرتزقة قبالة جيزان.

وفي بيان مقتضب قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "إن سلاح الجو المسير نفّذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف 2k على تجمعات للغزاة والمرتزقة شمالي حرض قبالة جيزان".

وبيّن العميد سريع أن المرتزقة كانوا يجهّزون للزحف باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأكد الناطق أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي الأمريكي وحصاره المستمر وغاراته الجوية على الشعب اليمني والتي كان آخرها 136 غارة خلال الـ 48 ساعة الماضية.