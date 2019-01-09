مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها

الوقت- أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الايراني في الشؤون القانونية والبرلمانية، يوم الاحد، بعد ان شاهدنا أطماع أمريكا، اجبرناها في المحكمة الدولية من خلال استراتيجية المقاومة على الاعتراف أمام 9 قضاة دوليين بوجود أموال إيرانية لديها.

ولدى حديثه خلال مهرجان تكريم الذكرى السنوية لأحد القادة الشهداء في الدفاع المقدس، لفت حميد عسكري الى ان هذا القيادي امتاز بالإدارة الصحيحة والتقييم المستمر لأداء الكتيبة التي تحت كانت إمرته إلى ان حولها الى لواء ثم الى فرقة للعمليات الخاصة، وقال: بعد أن شاهدنا مؤخرا الأطماع الامريكية في قاعة المحكمة الدولية بين إيران وامريكا، تمكنا بهذه الاستراتيجية وبالمقاومة، ان نجبر امريكا على الاعتراف امام 9 من القضاة الدوليين بوجود أموال ايراني لديها، وهذا من شأنه ان يكون نجاحاً جيداً للجمهورية الإسلامية.