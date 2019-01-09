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  الأحد 1 محرم 1441

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أخبار

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك

الأحد 1 محرم 1441
 
 
 
 
 
عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك
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الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية سيتوجه الثلاثاء إلى بنغلاديش وبعدها إلى اندونيسيا وفيما يتعلق بزيارة ظريف لنيويورك قال إن سارت الأوضاع بشكل حسن فانه سيقوم بهذه الزيارة.

وأضاف موسوي: إن هذه الزيارة تأتي في سياق الدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية والحكومة وان النظرة المتكافئة للجمهورية الاسلامية الايرانية لشتى انحاء العالم تستلزم اطلاق هذه الدبلوماسية النشطة والمتوازنه في نفس الوقع مع جميع الدول الصديقة.

ولفت موسوي الى زيارة وزير الخارجية الايرانية الى بنغلاديش وقال انه والى جانب لقاءاته الثنائية والاهداف الثنائية لهذه الزيارة وقال ان ظريف سيشارك في القمة الاقليمية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والقاء كلمة هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية عن زيارة ظريف لاندونيسيا أيضاً إن وزير الخارجية سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد الإسلامي المهم والأكثر نفوذاً في العالم الإسلامي تتناول العلاقات الثنائية وأهم تطورات العالم الإسلامي.

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