لجان المقاومة: ردّ المقاومة ترسيخ لمعادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال

الوقت- أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن رد حزب الله اللبناني باستهدافه آلية لجيش الاحتلال وإصابتها بصورة شمال فلسطين المحتلة، نقلةً نوعية مهمة في قواعد الاشتباك.

وفي بيان صحفي شدد اللجان، اليوم الأحد، أن رد المقاومة رسالة واضحة على قدرة المقاومة على الرد على أي تغول صهيوني وترسيخ معادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.

كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان له، استهداف آلية عسكرية في منطقة افيفيم شمال فلسطين المحتلة، بصاروخ كورنيت.

وبيّن أن مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر تمكنت من تدمير آلية عسكرية عند طريق افيفيم وقتل وجرح من فيها شمال فلسطين المحتلة.