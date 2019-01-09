شمخاني: شعار "هيهات منّا الذلة" قد لاح مرة أخرى في أفق العالم

الوقت- أشاد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، بالرد الانتقامي لحزب الله في بداية أيام شهر محرم الحرام وانعقاد مجالس العزاء الحسيني عليه السلام مبيناً أن صدى شعار " هيهات منّا الذلة" الباعث للفخر قد لاح مرة أخرى في أفق العالم .

وصف الادميرال شمخاني التصرفات الأمريكية والصهيونية في منطقة الخليج الفارسي وبلاد الشام بالشريرة وقال: إن مواجهة الطائرات المسيرة الأمريكية في سماء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعاقبة الكيان الصهيوني من قبل حزب الله تكشف عن إرادة جبهة المقاومة في مواجهة التهديدات والنيران المتأججة لجبهة مزعزعي الاستقرار في المنطقة.

كذلك وصف شمخاني حزب الله لبنان بالتيار الأصيل والذكي وذات قاعدة شعبية عريضة وقال: ان صون المصالح والعمل وفق مصالح الشعب اللبناني يعد توجهاً محورياً لحزب الله في اتخاذ القرارات السياسية والدفاعية.