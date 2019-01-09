تشكيل منطقة آمنة.. من المخاوف الكردية إلی انعدام الثقة التركية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 2 محرم 1441

إخترنا لكم

رسائل ردّ "حزب الله"

رسائل ردّ "حزب الله" الوقت- حاول كيان الاحتلال الاسرائيلي التقليل قدر المستطاع من قصف "حزب الله" لآلية عسكرية إسرائيليّة قُرب الحُدود اللبنانيّة بثلاثة صواريخ مضادّة للدروع وتدميرها بالكامل وقتل واصابة كل من فيها، وذهبت القيادات...

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي إنتهاك الکيان الإسرائيلي للمجال الجوي العراقي، أثار من جديد مسألة الوجود الأمريكي المثير للجدل في العراق تحت ذريعة الحفاظ على أمن هذا البلد، وجعلها في صدارة النقاشات السياسية والرأي العام.

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟ الوقت- إن التعاون في المجال الدفاعي والصاروخي بين تركيا وروسيا ليس سوى جانب من جوانب العلاقات بين موسكو وأنقرة، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز العلاقات مع موسكو حقق العديد من المكاسب للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

آخر المحاولات المذبوحة لـ "إسرائيل المضطربة" الوقت - كانت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي العراقية واللبنانية، واحدة من أهم التطورات في المنطقة في نظر وسائل الإعلام والخبراء في الأيام الأخيرة...

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء! الوقت- بعد ثلاثة ساعات ونصف على العدوان الإسرائيلي على سوريا، أرسل كيان الإحتلال طائرتي استطلاع في مهمة تجسسية إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. تتعدی المسألة اليوم

أخبار

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

الوقت- هبطت أسعار النفط الاثنين بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت أمريكا والصين فرضها، ما أثار المخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً الوقت- أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك، مؤكداً "نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً".

موسوي: الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران بالاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ إلا أنه سيتم التراجع عنها في حال نجاح الجهود الدبلوماسية.

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية الوقت- أعلنت السلطات الأمريكية، الليلة الماضية، أن مسلّحاً راح يطلق النار عشوائياً من بندقية من طراز "إيه.آر."، في مدينتي أوديسا وميدلاند في غرب ولاية تكساس، فقتل سبعة أشخاص وأصاب 22 آخرين، بينهم رضيعة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان الوقت- شنّ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، صباح اليوم الاثنين، هجوماً بطائرات قاصف 2 k على تجمعات المرتزقة قبالة جيزان.

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها الوقت- أعلن نائب مساعد وزير الدفاع الايراني في الشؤون القانونية والبرلمانية، يوم الاحد، بعد ان شاهدنا أطماع أمريكا، اجبرناها في المحكمة الدولية من خلال استراتيجية المقاومة على الاعتراف أمام 9 قضاة دوليين بوجود أموال إيرانية لديها.

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك الوقت- أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية سيتوجه الثلاثاء إلى بنغلاديش وبعدها إلى اندونيسيا وفيما يتعلق بزيارة ظريف لنيويورك قال إن سارت الأوضاع بشكل حسن فانه سيقوم بهذه الزيارة.

بيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية حزب الله الوقت- قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقاً لتطور الأحداث.

لجان المقاومة: ردّ المقاومة ترسيخ لمعادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الوقت- أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن رد حزب الله اللبناني باستهدافه آلية لجيش الاحتلال وإصابتها بصورة شمال فلسطين المحتلة، نقلةً نوعية مهمة في قواعد الاشتباك.

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار الوقت- أدان قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما ارتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي من جريمة بشعة ووحشية بحق الأسرى في سجن ذمار ليلة أمس، مؤكداً أن العدو تعمّد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيّأ للخروج ضمن صفقة تبادل.

شمخاني: شعار "هيهات منّا الذلة" قد لاح مرة أخرى في أفق العالم الوقت- أشاد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، بالرد الانتقامي لحزب الله في بداية أيام شهر محرم الحرام وانعقاد مجالس العزاء الحسيني عليه السلام مبيناً أن صدى شعار " هيهات منّا الذلة" الباعث للفخر قد لاح مرة أخرى في أفق العالم .

جيش الاحتلال يستخدم قذائف فوسفورية في مارون الراس الوقت- ذكرت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية في القصف على بلدة مارون الراس رداً على عملية حزب الله بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم.

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير الوقت- قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير.

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال الوقت- أعلنت مصادر إعلامية مقتل قائد الفرقة الشمالية لكيان الاحتلال جراء عملية حزب الله عند ثكنة افيفيم شمالي فلسطين المحتلة.

الرئيس التركي يهدد بإقامة المنطقة الآمنة بصورة أحادية! الوقت- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، أن القوات التركية ستنفذ عمليتها العسكرية اذا لم تتمكن

لجنة الهيئة الانتخابية التونسية تعلن القائمة النهائية الرسمية للمرشحين للرئاسة الوقت- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم الأحد، القائمة النهائية الرسمية للمرشحين المقبولين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 15 أيلول / سبتمبر المقبل.

نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بوضع أهداف عدة للمقاومة للتخلص من صداع ردّ حزب الله! الوقت- كشفت مصادر إعلامية ميدانية لبنانية يوم أمس السبت أن " الاحتلال وضع أهدافاً عدة للمقاومة لكي تنفذ ردها الموعود لكن المقاومة تصر على أن الأمر بيدها".

رئيس مجلس النواب اللبناني: حركة أمل والمقاومة لن تسمحا "لإسرائيل" بترميم صورتها على حساب لبنان الوقت- أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، يوم أمس السبت خلال كلمة له في الذكرى الـ 41 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه إن "حركة أم

40 قتيلاً وعشرات الجرحى السعوديين في غارات للسعودية على سجن للأسرى في ذمار اليمنية! الوقت- قالت قناة المسيرة اليمنية، ان الأطقم الطبية انتشلت أربعين جثة من ضحايا غارات التحالف السعودي على

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عبد الملك الحوثي: العدوان تعمّد استهداف الأسرى في سجن ذمار

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير

رسائل ردّ "حزب الله"

لماذا نعتقد أن "إسرائيل" تتعاون مع "داعش" لاستنزاف حماس؟

مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. أسعار النفط تنخفض

اليمني المسير يشنّ هجوماً على تجمّعات المرتزقة قبالة جيزان

الكيان الصهيوني يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة الغربية

عباس موسوي: ظريف يزور بنغلاديش واندونيسيا وقد يزور نيويورك

رد حزب الله المحسوم.. وأنباء عن مقتل قائد عسكري للاحتلال

تشكيل منطقة آمنة.. من المخاوف الكردية إلی انعدام الثقة التركية

بيان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية حزب الله

شمخاني: شعار "هيهات منّا الذلة" قد لاح مرة أخرى في أفق العالم

مساعد وزير الدفاع الإيراني: أمريكا اعترفت بوجود أموال إيرانية لديها

الشيخ قاسم: نحن في الخط المنصور قولاً وعملاً

سبعة قتلى وإصابات في إطلاق نار عشوائي في تكساس الأمريكية

النتائج العكسية لخطأ الکيان الإسرائيلي الاستراتيجي

ماكرون: عصر الهيمنة الغربية في العالم سينتهي

طهران تحكم بالسجن على عميلين للموساد

مكاسب "أردوغان" من السفر إلى موسكو.. ماذا حقق وعلى ماذا حصل ؟

الجعفري: أمريكا شريكة في العدوان الإسرائيلي على سوريا ولبنان

القوات اليمنية تسقط الطائرة المسيرة "إم كيو 9" الأمريكية؛ إنجازات دفاعية ثورية تحققها الايادي اليمنية + صور

فرنسا: لم تكن لدينا نية لعقد لقاء بين ظريف وترامب

التجارة السورية: ينبغي رفع مستوى التبادل التجاري مع طهران

داوود أوغلو يرد على إردوغان: سأكشف أسراراً تجعل وجوه الكثيرين تسوّد

ايران: أمسينا أقوى بلد في المنطقة بفضل تقدم التصنيع الدفاعي

حقوق الانسان في السعودية.. من تعذيب النساء في الداخل إلى اغتيال المعارضة في الخارج

وزير الخارجية الايراني من اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر

أهداف زيارة أردوغان إلى روسيا

40 قتيلاً وعشرات الجرحى السعوديين في غارات للسعودية على سجن للأسرى في ذمار اليمنية!

ماذا تريد ادارة ترامب من المحادثات مع "أنصار الله"؟

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

الرياضيون العرب ورفض التطبيع الرياضي..هل يركعون في نهاية المطاف للمساومات الإسرائيلية؟

السعودية تضطهد الأقليات الشيعية بذرائع سياسية

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

السيد نصرالله يرسم معادلتي الأرض والسماء!

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

التايمز البريطانية: أمريكا يتم تدميرها من الداخل

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

الجيش السوري يدخل مدينة "خان شيخون".. كيف تحقق هذا النصر بعد خمس سنوات ؟

أسباب قلق أمريكا من "مؤتمر الأفق الجديد"

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

تشكيل منطقة آمنة.. من المخاوف الكردية إلی انعدام الثقة التركية

الإثنين 2 محرم 1441
 
 
 
 
 
تشكيل منطقة آمنة.. من المخاوف الكردية إلی انعدام الثقة التركية

مواضيع ذات صلة

الرئيس التركي يهدد بإقامة المنطقة الآمنة بصورة أحادية!

اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب حول المنطقة الآمنة في سوريا

إقامة المنطقة الآمنة: حين تتعارض المصالح التركية الغربية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد عدة جولات من المفاوضات والاجتماعات المشتركة بين ممثلي تركيا وأمريكا، أعلنت السلطات التركية أخيراً التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

وجاء الاتفاق بعد تحركات عسكرية تركية واسعة النطاق في المنطقة الحدودية مع شمال سوريا في الشهر الماضي، مهددةً بشنّ هجمات على وحدات حماية الشعب الكردي التي تطاردها أنقرة وتعتبرها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني وقوةً إرهابيةً. هذه التهديدات واجهت معارضة واشنطن باعتبارها أهم حليف دولي للأكراد السوريين، الأمر الذي دفع واشنطن إلى التفاوض مع أنقرة للتوصل إلى تسوية سلمية بين الأكراد وتركيا.

وبعد عدة جولات من المفاوضات، توصل المسؤولون العسكريون الأمريكيون والأتراك في نهاية المطاف إلى اتفاق في 7 أغسطس، ووفقاً للاتفاق، سيتم استخدام منطقة آمنة في شمال سوريا تحت عنوان ممر السلام للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم، كما سيتم إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق تشكيل هذا الممر.

ومع ذلك، فقد أعلنت السلطات التركية الآن عن بدء عملية إنشاء المنطقة الآمنة في الأيام الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" بالأمس: وفقاً لبعض المعلومات التي قدّمها المسؤولون الأمريكيون، بدأ انسحاب القوات الكردية المنضوية تحت وحدات حماية الشعب من بعض هذه المناطق، ولكن يجب تأكيد ذلك رسمياً.

وأضاف: تقوم أربع طائرات هليكوبتر، بما في ذلك طائرتان أمريكيتان وطائرتان تركيتان لإجراء الاستطلاع الجوي في المنطقة الآمنة في شمال سوريا لما يقرب من ساعتين.

بدأت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الانسحاب يوم الثلاثاء الماضي من الحدود التركية على عمق يتراوح بين 5 إلى 14 کم، بما في ذلك من نقاط التفتيش الحدودية لمدينة كوباني. وقال "مصطفى بالي" الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن هذا الانسحاب يستند إلى الاتفاقيات الأمريكية التركية.

لكن على الرغم من التأكيدات بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب وتنفيذ الاتفاق مع تركيا، يواصل المسؤولون الأتراك الإصرار على مواقفهم السابقة، ويهددون واشنطن بشنّ عمليات عسكرية أحادية الجانب ضد الأكراد.

فمن ناحية، أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي بتصريحات أشار فيها إلى مشروع إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، وقال: باستثناء سيطرة الجيش التركي على المنطقة الآمنة، فإننا لن نوافق على أي خطة أخرى، وإذا لم تتول قواتنا السيطرة على هذه المناطق في الأسابيع القليلة المقبلة، فلن يكون لدينا خيار سوى وضع خططنا موضع التنفيذ.

ومن ناحية أخرى، ذكّر وزير الدفاع التركي "أكار" ضمنياً بعدم الثقة بأمريكا في الوفاء بالتزاماتها، وقال: نريد أن نرى انسحاب الأكراد الكامل من هذه المناطق.

معارضة الحكومة السورية

على الرغم من أن جهود أردوغان ومشاوراته مع معسكر حلفاء سوريا لجذب الروس للتعاطف مع مشاريع أنقرة شمال سوريا كانت لها نتائج مثمرة، وحصل أردوغان في الاجتماع الأخير مع بوتين الأسبوع الماضي على دعمه الضمني للمنطقة الأمنية المطلوبة لتركيا، لكن حكومة دمشق باعتبارها السلطة القانونية الرئيسة في هذا الأمر تعارض دائماً الأعمال التركية على الأراضي السورية، وتصفها بأنها مثال واضح للاحتلال.

في هذا السياق وردّاً على تصريحات أردوغان الأخيرة حول التطورات السورية، قالت مستشارة الرئاسة السورية "بثينة شعبان" بالأمس: "إن الماء يفضح كذبة السباح."

وأضافت: أردوغان لديه أطماع في العراق وسوريا وله علاقات مع الجماعات الإرهابية، ولكن الجيش التركي سيغادر سوريا في نهاية المطاف.

كما أنه على هامش الاجتماع الأخير بين أردوغان وبوتين في موسكو، لم يعقد هناك أي لقاء بين المسؤولين السوريين والأتراك. فتركيا ليست صادقةً في التعامل مع مناطق خفض التوتر في سوريا، وسيتعين على أردوغان مغادرة هذا الجزء من الأراضي السورية التي احتلها، وهذا القرار متروك لنا وليس له علاقة بذلك.

يشار إلى أن الرئيس التركي قال يوم الجمعة الماضي في احتفال أقيم في القصر الرئاسي في أنقرة، إن تركيا ليس لديها أي طموحات في شبر واحد من أراضي الآخرين، ولكنها في الوقت نفسه لن تتراجع في مقاومة تهديدات الآخرين.

محاولات أردوغان لمعالجة المخاوف الإقليمية والدولية بشأن طموحاته العسكرية في سوريا، لا تجد آذاناً صاغيةً في الساحة الدولية كثيراً، كما أن موقف وزير الخارجية التركي المختلف تماماً يوم السبت الماضي قد أثار شكوكاً في نوايا بلاده شمال سوريا. حيث قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" خلال اجتماع مع نظيره النرويجي يوم الجمعة الماضي، إن تركيا ستبقى في سوريا حتى يتم تقديم حل سياسي شامل للأزمة في هذا البلد.

تعكس تصريحات جاويش أوغلو حقيقة أن تركيا لديها خطة طويلة الأجل للوجود في سوريا.

لقد سيطر الجيش التركي في عمليتي درع الفرات (من 3 أغسطس 2016 إلى 29 مارس 2017) وغصن الزيتون (من 20 كانون الثاني 2018 إلى 24 مارس 2018)، وبدعم من الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل تركيا على 4 آلاف كم من الأراضي السورية، بما في ذلك مدن الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين في شمال البلاد.

الأهداف المختلفة لأمريكا وتركيا في تشكيل "المنطقة الآمنة"

على الرغم من التوقعات بأن الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول إنشاء منطقة آمنة على الحدود الشمالية السورية، يمكن أن يقلّص نطاق النزاع بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ولكن من المؤكد أنه بسبب وجهات نظر وأهداف أنقرة وواشنطن المختلفة حيال مساحة وأهداف إنشاء المنطقة الآمنة، يجب اعتبار هذا الأمر بمثابة مهدّئ مؤقت فقط لا يمكن أن يحول دون اشتعال نيران العلاقات بين أكراد سوريا وأنقرة مرةً أخرى.

ويمكن رؤية ذلك بوضوح في تصريحات أردوغان، حيث قال يوم السبت الماضي: لقد اتخذنا بعض الخطوات من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون.

إن عدم الوفاء بوعودهم في "منبج" سيجعل مخاوفنا الأمنية تستمر في الازدياد، نحن نتفاوض مع أمريكا، والتطورات التي تحدث تحت مفهوم المنطقة الآمنة تظهر أن هناك مسافةً كبيرةً بيننا وبين أمريكا.

أهداف أنقرة في تشكيل المنطقة الآمنة تتمثل في المقام الأول في محاولة القضاء التام على تهديد تشكيل أي حكومة كردية مستقلة في شمال سوريا، وتسمح المنطقة الآمنة لأنقرة بتوفير الخلفية اللازمة لعودة ونشر اللاجئين العرب السوريين إلى مناطق الشمال، وبالتالي تغيير التركيبة السكانية في المنطقة.

في هذا السياق، يبدو أن الخطة التي طبقتها تركيا على نطاق واسع في عفرين، هي أولوية سياسات أنقرة لشرق الفرات أيضاً.

وبناءً على ذلك، فقد طالبت تركيا بسحب كامل للقوات الكردية بعمق 32 كيلومتراً على الأقل من المنطقة العازلة، وجمع الأسلحة الأمريكية الثقيلة من هذه المناطق وإخلاء القواعد العسكرية.

لكن هذا الموضوع مختلف تماماً بالنسبة لأمريكا فهي تخطط أولاً لإقامة منطقة عازلة يبلغ عمقها 10 كيلومترات دون وجود حصري للقوات التركية، وثانياً إنها ترى الحفاظ على المناطق الكردية كأداة ضغط ضد أنقرة وسوريا، وتعتبر الأكراد المصدر الرئيس للتأثير والمساومة على مستقبل سوريا، بحيث عندما هدد ترامب بالانسحاب من سوريا، ضغط السياسيون من كلا الحزبين على البيت الأبيض لدعم واشنطن العسكري للأكراد ضد تركيا

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

منطقة آمنة سوريا الولايات المتحدة تركيا الأكراد السوريين قوات حماية الشعب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة