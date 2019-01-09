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  الأحد 1 محرم 1441

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جيش الاحتلال يستخدم قذائف فوسفورية في مارون الراس

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أخبار

جيش الاحتلال يستخدم قذائف فوسفورية في مارون الراس

الأحد 1 محرم 1441
 
 
 
 
 
جيش الاحتلال يستخدم قذائف فوسفورية في مارون الراس
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الوقت- ذكرت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية في القصف على بلدة مارون الراس رداً على عملية حزب الله بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم.

هذا وأصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" بياناً قالت فيه: "قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند ثكنة افيفيم ومقتل وجرح من فيها".

هذا وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اكد أنّ الرد على الاعتداءاتِ الاسرائيلية الأخيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت أمرٌ محسوم.

وفي كلمةٍ له بمناسبةِ حلولِ شهرِ محرم الحرام، قال السيد نصر الله إنّ الرد سيكون مفتوحا، ومن لبنان وليس شرطا في مزارعِ شبعا.

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جيش الاحتلال الاسرائيلي بلدة مارون الراس ثكنة افيفيم

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